Cumbre internacional de teatro y premio a la directora Patricia Ariza

Hoy y mañana se realiza un encuentro digital entre dramaturgos del continente americano y la Universidad de Minnesota exalta la obra de la colombiana.

El Grand Challenges Research Project y la Universidad Distrital de Bogotá realizan este jueves y viernes un doble simposio internacional, que se transmitirá por la plataforma Zoom, dedicado el primer día al teatro colombiano. Asisten Clara Angélica Contreras (Universidad del Bosque); Patricia Ariza (La Candelaria, Bogotá); Carlos Satizábal (Universidad Nacional de Colombia); Gabriel Uribe Meza (Universidad del Valle, Cali); Carlos Araque (Universidad Distrital de Bogotá); Nelsy Echávez-Solano (St. John’s University, Minnesota); Víctor Viviescas (Universidad Nacional de Colombia); la argentina Ana Forcinito (University of Minnesota y Premio Casa de las Américas-Ensayo); el español Pepe Bablé (ex-director del Festival Iberoamericano de Cádiz); y el estadounidense David Feinberg (University of Minnesota y director de Voice to Vision). (Le puede interesar: El arte y la cultura protestan por la economía naranja).

Mañana, la jornada se dedicará al teatro internacional de habla hispana. Participarán Luis A. Ramos-García (Perú-EE.UU.); Patricio Vallejo Aristizábal (Ecuador), Universidad Central del Ecuador; Claudia Villegas-Silva (EE.UU.), Arizona State University; Percy Encinas (Perú), Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Jorge Dubatti (Argentina), Universidad de Buenos Aires; Víctor Viviescas (Colombia); y Davide Carnevali (Italia), Institut del Teatre de Barcelona, y Emilia Romagna Teatro Nazionale. Tanto Viviescas como Carnevali dirigirán respectivamente sendos debates alrededor del teatro colombiano y el latinoamericano contemporáneos.

Durante el evento se hará entrega del University of Minnesota Civitas Champion Award a la dramaturga colombiana Patricia Ariza Flórez, por su vida y obra. El anuncio la había hecho desde finales del año pasado Amelious Whyte Jr. de la Universidad de Minnesota en Minneapolis-St. Paul. Según esa institución, Ariza, directora de la Corporación Colombiana de Teatro y fundadora de La Candelaria Teatro, recibe este premio internacional —otorgado por primera vez en la historia de la institución a una artista latinoamericana— como “un reconocimiento al compromiso sostenido y al excelente desempeño en el área de los derechos humanos y su conexión con las artes liberales por parte de una artista, un grupo comunitario, una organización no gubernamental sin fines de lucro y una agrupación de iniciativa social y fines humanitarios”. (Más: Premio Vida y obra del Ministerio de Cultura a Patricia Ariza).

La distinción se otorga “a profesionales, investigadores, artistas y defensores de la vida y la paz, cuyas tareas han marcado una diferencia en la difusión de los valores humanitarios tanto en los EE. UU. como en el resto del mundo”. La carta de nominación al premio señala: “La apasionada labor de Patricia Ariza desde el Teatro La Candelaria (Bogotá) y desde la Corporación Colombiana de Teatro, no solo promovía los derechos humanos, la democracia y la justicia social en Latinoamérica, sino que además armonizaba y se acoplaba a los objetivos primordiales del Grand Challenges Research Project: Social Justice, cuyos innovadores proyectos de investigación académica habían obtenido sus mejores logros internacionales, a pesar de un largo período de abierta hostilidad gubernamental contra la etnia hispana y otras minorías estadounidenses”.

David Feinberg, director del Voice to Vision y uno de los más grandes artistas visuales estadounidenses, al sumarse al homenaje a Patricia, reiteró: “Tenemos el honor y la obligación de reconocer a estas personas excepcionales, cuyo compromiso moral y estético se levanta por encima de la mediocridad y la apatía, y cuya misión nos inspira a continuar con renovados esfuerzos, la tarea de prevenir la violencia, denunciar los excesos políticos, obtener la paz, y restablecer los principios constitucionales de la ciudadanía”. (Un perfil del fallecido decano del teatro colombiano Santiago García).

Igualmente se destacó la obra del fallecido maestro Santiago García y del director y poeta Carlos Satizábal por su aporte a la cultura teatral colombiana con muy poca ayuda estatal. Se refieren al Festival de Teatro Alternativo (FESTA); el Festival de Mujeres en Escena por la Paz; el encuentro con las madres de Soacha y la puesta de “Antígonas, tribunal de mujeres,” obra de Satizábal; la organización de talleres, seminarios y conversatorios, las marchas de mujeres y artistas por las calles bogotanas, a los cuales asistieron profesores, investigadores y alumnos de la Universidad de Minnesota. De esta manera, el intercambio entre dramaturgos norteamericanos y colombianos se fortalece a pesar de los tiempos de pandemia.