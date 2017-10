Daniel Rondeau gana el gran premio de novela de la Academia Francesa

EFE

Rondeau, de 69 años y exembajador de Francia en Malta, sucede en el palmarés a la francesa Adélaïde de Clermont-Tonnerre, que se había impuesto el año pasado con "Le dernier des nôtres", donde narra la historia de un joven ambicioso que se enamora de la hija de un millonario en la Nueva York de los años sesenta.

El Gran Premio de Novela de la Academia francesa, dotado con 10.000 euros (11.783 dólares), se otorga anualmente a la mejor obra publicada en francés. Rondeau, que tiene en su bibliografía una treintena de obras, como "L'enthousiasme" o "Les Fêtes partagées", está también seleccionado para el premio Renaudot, que se conocerá el próximo 6 de noviembre.