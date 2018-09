Daniel Sartori y sus canciones: “La verdadera gala somos nosotros dos despojados de toda ropa”

Camila Melo Parra

El compositor y productor musical porteño vuelve al país luego de casi 8 años, tras su participación en el Festival Internacional de la Canción Itinerante (FICIB), uno de los escenarios más importantes de la industria musical alternativa de habla hispana. Un lugar para reivindicar el oficio de hacer canciones y de cantar. Una misma tarima, cómplice de artistas jóvenes que presentan sus muestras de folclore, pop, rock y otros sonidos contemporáneos para narrar a Sudamérica desde diferentes voces y acordes. En 2010, entabló una fuerte relación con cantautores colombianos como Pala, Andrés Correa y Roberto Camargo, este último lo acompañará en una de sus tres presentaciones en Bogotá, el primero de septiembre.

A veces, casi siempre, es mejor soñar

Dieciséis años. Un chico merodeando por la ciudad de la furia de costado a costado. Un lugar minado de influencias europeas, repleto de cafés, librerías y “barcitos” con alma propia, despertaron la sensibilidad por la música en Sartori. En su cabeza estallaba el sonido de Serú Girán, Spinetta, Charly García y volvía a la calma con Pedro Aznar, Fito Páez, Caetano Veloso o algo de jazz de Pat Metheny y Mike Stern. Desde esa edad empezó a cumplir una cita disciplinada con su proyecto, con el propósito de superar el mero ideal y romanticismo configurado ante este oficio.

Junto a su maestro de bajo Guillermo Vadalá, músico influyente en la escena Latinoamérica, quien trabajó con Mercedes Sosa y León Gieco, entre otras figuras; Sartori desató su entusiasmo por vivir por y para la música. Además de las lecciones de instrumento, Vadalá le inspiró algunos puntos de partida en su trasegar: trabajar con disciplina, ser humilde y ser justo con él mismo y con su música.

Desde allí, crear se convirtió en una necesidad vital y no sólo en un proceso confabulado con el tiempo libre. No es una receta o una práctica supeditada. Componer, sentir, idear y decantar una melodía, no viene por arte de magia. Componer es estar atento, despertar los sentidos y escavar hasta hallar el fondo del sentimiento. Es como la luz de un faro que está movilizándose, indagando y escudriñando todos los senderos del litoral: “Si vas a crear, vas a crear trabajando 16 horas por día; en una mina de carbón o vas a crear en una piecita con 3 chicos mientras estás desocupado. Vas a crear, aunque te falte parte de tu mente y de tu cuerpo. Vas a crear, ciego, mutilado y loco. Vas a crear, con un gato trepando por tu espalda mientras la ciudad entera tiembla en terremotos, bombardeos, inundaciones y fuego”, expresa.

Lograr con cada tema que alguien sonría, o llore, o bese o putee

Años más tarde se convirtió en productor, compositor y bajista de varios artistas. Empezó a crear para otros, destacándose por su rol como director musical del argentino Axel, con quien ganó el Premio Gardel a la Mejor Canción del Año 2018, uno de los reconocimientos más importante de la industria musical del país austral, por la composición de Aire. Aleatoriamente, en 2004 se animó a trabajar en su proyecto como solista, tocando cada semana en un bar de Buenos Aires. Luego las canciones y los amigos serían su pase de entrada a otras provincias y más adelante a países como Colombia, Perú, Uruguay y Brasil.

Sus primeros discos Sequía (2006) y Lo que das (2011), son una fusión de ritmos rioplatenses y brasileros, con letras viscerales y poéticas. En ellos, el porteño navega entre murgas, bandoneones y tangos arribando en la canción popular y en resonancias más contemporáneas y frescas, logrando así un sonido propio. En su tercer disco, Canciones de Alta Costura (2015), lleva sus letras a ambientes de jazz vistiendo cada historia con la intimidad del piano, el contrabajo y los vientos que, en esta producción especialmente, transmiten un hondo sentimiento de goce e introspección.

Vestir las canciones de “Alta Costura” es una invitación a retornar a la esencia de lo humano en tiempos automatizados. 10 tracks evocadores, que parecen conducir un hilo virgen hacia su transformación cada vez que se matiza de un nuevo tinte entre los acordes. En tiempos volátiles, líquidos y de prisas, Sartori propone que sus músicas y melodías se conviertan en un asilo para reposar, tomar un respiro y poner de lado la inmediatez y las etiquetas de lo absoluto. Quedar a la intemperie ante la lucha diaria, la fragilidad de un recuerdo o ante el cuerpo del ser amado. En este disco participan el argentino Axel y los colombianos Pala y Andrés Correa y, además, está inspirado en los poemas de la escritora argentina Mariana Kruk.

¿Y cuáles son los otros Primores?

Los "Otros Primores" son temas nuevos que están terminando su proceso de grabación y que se sumarán al disco anterior: “La verdad es que estoy dándole las últimas puntadas a las canciones. Los Otros Primores serán temas que se abrazarán al disco Canciones de Alta Costura y la idea es que sean 6 Primores, 6 historias de amor, que rescaten los ritmos de cada uno de los países donde nacieron las letras”, concluye. Hay un valsecito peruano, un candombe uruguayo, una con aires mexicanos y una samba brasilera.

Además, los asistentes a sus presentaciones en vivo se encontrarán con un recital singular: “Aprendí a vivir sabiendo que estamos de paso, esas cosas hacen que los shows mejoren”. Gracias a ello, Sartori logra congeniar el amor, la gracia y la comedia en un performance donde la canción y el oyente no tienen frontera. Donde los escuchas interactúan en la escena y se convierten en protagonistas de la misma: “Quiero lograr con cada tema que alguien sonría, o llore, o bese o putee”.

Próximas presentaciones Bogotá

Sábado 1 de septiembre- 8:00 p.m. Sesiones Bajo el Árbol junto a Roberto Camargo

Martes 4 de septiembre-8:00 p.m. San Café Jazz Club

Jueves 6 de septiembre-8:00 p.m. La Mago Bar Café

Más información: https://www.facebook.com/sartorimusica