Daniela Vega: 'la gente trans ha existido desde el principio de la humanidad'

REDACCIÓN CULTURA

En su regreso a Chile la actriz protagonista de la cinta ganadora del Óscar: "Una mujer fantástica", manifestó su inconformidad al volver a un país que no la deja identificarse como mujer. "En mi carné hay un nombre que no es mi nombre y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad".

"La gente trans ha existido desde el día uno de la existencia de la humanidad y llega un momento que la humanidad hace gestos para entenderse mejor. El cine, como el arte, intenta entender mejor al ser humano: sus sueños, sus capacidades y sus ilusiones". Con estas palabras regresa Daniela Vega a Chile. La protagonista de la pelicula Una mujer fantástica, la única cinta latinoamericana en llevarse un premio Óscar, retornó a su país conmovida por todas las muestras de afecto desde diferentes partes del mundo.

Su película fue capaz de instalar en la agenda pública el debate sobre los derechos de las personas transgénero en Chile. Su presidenta, Michelle Bachelet, manifestó que "¡Las personas transgénero no pueden seguir esperando!". ​Bachelet le impuso este martes "suma urgencia" al proyecto de ley para garantizar el reconocimiento jurídico de personas trans, una temática que pasó a primer plano tras el triunfo de Una mujer fantástica en los Óscar.

El proyecto de identidad de género -que ingresó al Congreso en 2013 y fue aprobado por la Cámara de Diputados en enero- deberá así ser tratado esta semana en el Senado, la última del gobierno de Bachelet antes de entregarle el mando al conservador Sebastián Piñera. Tras su paso en la Cámara Alta, y con las modificaciones realizadas en Diputados, el proyecto debería ser revisado en una Comisión Mixta para transformarse en ley antes del cambio de mando, el próximo domingo, pues Piñeira es un obstáculo en el camino de la aprobación de esta ley: en diciembre del año pasado aseguró. “No podemos pretender que el género sea algo absolutamente cambiable todos los días a la sola voluntad de las personas”.

"Esta película propone dónde están los límites de la empatía, qué cuerpos pueden habitarse, qué amores son o no conquistables y quién pone esa barrera", continúa con su discurso Vega. El triunfo de la cinta de Sebastián Lelio, protagonizada por la actriz trans Daniela Vega, encendió el debate en Chile, un país donde la legislación actual no contempla explícitamente el cambio de sexo en los registros. "En este país hoy, al que yo regreso, con el equipo feliz, en mi carné hay un nombre que no es mi nombre y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad. Y el tiempo pasa, y el reloj corre y la gente se va esperando eso. Hoy aparece una película que no pretende ser el faro, sino que pretende preguntarse dónde está lo que estamos buscando".