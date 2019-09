David Huerta, al ganar premio FIL: 'En México hay cierto desdén por la poesía'

Juan Manuel Ramírez G. (EFE)

Huerta (Ciudad de México, 1949) dedicó el reconocimiento, dado a conocer este lunes en Guadalajara, a su madre, quien lo "formó". Y también a los poetas mexicanos, sus "colegas, tan maltratados" en los últimos tiempos.

"Si uno se acerca los grandes poetas, a los buenos poetas, su vida es más interesante, multidimensional, con más perspectivas y ciertas profundidades", dijo Huerta en una breve entrevista telefónica con Efe tras conocerse el fallo del jurado.

"El entendimiento de mentes que no son la propia mente es muy importante para quienes leen poesía", añadió.

Pero aunque Huerta describió algunas bondades que trae consigo la lectura de la poesía, aseguró que en México "hay cierto desdén, en la actualidad y desde siempre, pero ahora es un poco mas señalado, por la poesía".

Para comprobar su aseveración apuntó que "el gran poeta mexicano se llama Eduardo Lizalde (Ciudad de México, 1929), está vivo y trabajando todavía entre nosotros", pero no se le reconoce su trabajo.

Recordó que el 14 de julio, Lizalde cumplió 90 años "y no se hizo nada, debería haberse hecho una ceremonia en el sala principal del Palacio de las Bellas Artes", el máximo inmueble dedicado a las artes en México.

"No me lo explico o mejor dicho, me lo explico demasiado bien. Hay desdén por la poesía y desdén por los poetas; yo recibo este premio a nombre de mis colegas poetas, tan maltratados últimamente", apuntó Huerta.

Dijo que tal vez su único mérito para acreditarse el premio "es escribir constante, continuamente a lo largo de mi vida, y hacerlo bien".

A punto de cumplir 70 años, Huerta es hijo del gran poeta mexicano Efraín Huerta (1914-1982), contemporáneo del también poeta y escritor Octavio Paz

(1914-1998), reconoció la aportación de su padre en sus interés por las letras, pero destacó la figura de su madre, Mireya Bravo, como su gran guía e influencia.

Con cierto humor, característico de Huerta, el poeta dijo que si alguien hay que dedicarle el premio "sería a mi madre". "El premio está dedicado a la autora del autor, ella fue quien me formó", agregó.

"Recuerdo de niño y adolescente las conversaciones, las lecturas hechas en común con mi madre, además de la presencia de mi abuela Ana, la madre de mi madre", apuntó.

Dijo que su madre le heredó "enseñanzas de todo tipo" y recordó su jovialidad, su actitud "un poco severa" y "su moral a toda prueba", además de su alegría para vivir.

"Fue una fantástica persona, muy culta y gran lectora", apuntó el poeta, quien recordó que por su madre lleva el apellido Bravo y "por eso yo me llamo David Huerta Bravo".

Huerta ganó el Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) de Literatura en Lenguas Romances 2019, dotado con 150.000 dólares, luego de que el jurado del galardón valoró "el ímpetu, la ambición y la fraterna inteligencia" de su obra.

Huerta ha incluido también la traducción como "parte fundamental" de su obra "que la convierten en una ejemplar anomalía que ha problematizado todo discurso poético", consideró el jurado.

El autor es uno de los referentes de la poesía mexicana contemporánea. Hijo del poeta Efraín Huerta, ha impartido cursos en la Fundación Octavio Paz y la Fundación para las Letras Mexicanas, y ha sido colaborador de diversos periódicos y semanarios mexicanos.

Además es autor de los libros "Cuaderno de noviembre" (1976), "Huellas del civilizado" (1977), "Versión" (1978), "Los objetos están más cerca de lo que aparentan" (1990), "La sombra de los perros" (1996), "La música de lo que pasa" (1997) y "El azul en la flama" (2002), entre otros.

El poeta mexicano toma el testigo de la uruguaya Ida Vitale en la edición 29 de este premio, y es la primera ocasión en que este galardón es otorgado dos años consecutivos a poetas.