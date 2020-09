El actor y músico colombiano habla de su nuevo proyecto “De parche y amigos con César Mora”, espectáculo digital del Teatro Nacional en el que habrá música, artistas y espacios para conversar y contar anécdotas.

¿De qué se trata “De parche y amigos con César Mora”?

Es un evento que tiene la pretensión de divertir para pasar un buen rato. Además, tiene que ver con lo que soy como persona. Me gustan las cosas relajadas e informales. Tendremos todas las garantías en términos de producción y también queremos que la gente disfrute de buena música e invitados. La pretensión es “parchar”.

¿Cuál fue el reto más grande a la hora de montar el show en vivo, pero en formato digital?

El primer reto es que es en vivo, no hay nada pregrabado. Nos vamos a enfrentar por primera vez a un en vivo desde lo digital. Eso me da un poco de angustia, pero es algo maravilloso tener la experiencia y es un poco sangriento porque siento que será una prueba de fuego para todo el equipo de producción y para mí.

¿Qué otra faceta a parte de la presentación tendrá?

Para la gente será algo nuevo cada show porque tendremos invitados distintos, pero siempre habrá una base en la que entro y canto. La forma en la que presentaré los programas será diferente, todo depende del invitado. Igualmente, tendremos algunas secciones que irán variando y mucha improvisación.

¿Qué temas se tratarán en “De parche y amigos con César Mora"?

En esencia lo que queremos es hablar de música y de recuerdos. No queremos hablar de temas personales. La idea es que todo se traduzca en música. Se tiene contemplado un momento interactivo en el que responderemos las preguntas y le pediremos a los espectadores compartir fotos o que brinden con nosotros.

¿Por qué decide participar en este proyecto?

No era difícil. Me alegró mucho cuando me llamaron porque está muy acorde con mi estilo y espíritu. Me gusta estar en contacto con los músicos. Me encanta echar carreta y que me cuenten historias. No soy un presentador de escuela: mi forma de ser es lo hace especial y entretenido este nuevo proyecto. En esta nueva situación que nos pone la vida, este show es una forma de llevarle alegría a la gente y una forma de contribuir con el país.

¿Qué artistas estarán en “De parche y amigos con César Mora”?

Especialmente músicos y existe la posibilidad de que más delante invitemos actores músicos que tienen sus grupos musicales. También tendremos instrumentistas como Alfredo de la Fe, que tiene unas historias increíbles y es uno de los grandes músicos que tuvo el mundo de la salsa. Hay gente presupuestada y tenemos una lista de artistas con los que hemos estado conversando, por ahora tenemos a Diana Ángel, Adriana Lucia, Santiago Cruz y Alfredo de la Fe.

¿Qué papel juega la cultura y el entrenamiento en este momento de crisis por la pandemia?

Me siento feliz de llevarle alegría a la gente. Lo que se debe tener claro es que este tipo de programas ayuda a la sanidad mental que es importantísima, ya que la gente está saliendo a la calle a jugarse la vida: hay personas que no han entendido que tienen que lavarse las manos, ponerse bien el tapabocas y tomar distancia, entonces cuando regresan a sus casas y al terminar la semana están estresados. Este evento ofrece un espacio de esparcimiento.

¿Cómo ve el regreso a las grabaciones de televisión?

Nos han estado capacitando para volver a grabar porque hasta ahora están aprendiendo sobre de los protocolos de bioseguridad y de las nuevas formas de grabar, que serán un poco complicadas por un tiempo. Será una experiencia alucinante y bizarra, pero es una nueva forma de trabajo que debemos afrontar.

¿Cómo ve la industria cultural y creativa del país?

La veo bien, pero cojeando. Mejor de lo que creía, pero eso es por los artistas y todos los que están en la industria: no conciben la derrota y tienen claro que se morirán en el escenario. Además, nos negamos a morir, todos estamos mirando cómo nos reinventamos y seguimos. Una de las formas que tenemos es por medio de la virtualidad. Somos miles de actores los que, en este momento, no tenemos trabajo. Creo que en caso de que abran, el temor de la gente para salir y asistir a lugares como los teatros es lo que más preocupa.

