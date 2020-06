Dejen (de) dormir (Cuentos de sábado en la tarde)

​​​​​​​José Inocencio Becerra Lagos

…Noches en las que desearíamos que nos pasaran la mano sobre el lomo, y en las que súbitamente se comprende que no hay ternura comparable a la de acariciar algo que duerme.

OLIVERIO GIRONDO, Nocturno

Cuando despertó, el cambio climático todavía estaba allí.

AUGUSTO MONTERROSO Y YO

Sobre la pereza he oído dos observaciones interesantes. De voz de mis abuelos, tíos y padre siempre era emitida una increpación a la juventud por su pereza: “nosotros no hacíamos siesta; teníamos que madrugar a cocinar y a sembrar; la gente del campo se levanta antes de las cuatro; a ustedes la pereza los tiene dominados”. Podría decir que se la achacaban a las generaciones posteriores a ellos y sobre todo a los jóvenes más permeados por las lógicas de la urbe. Esto último condice con la otra observación que he visto construir, más como rumor que como dato comprobable, en algunas clases de literatura: “una de las herencias más arraigadas, retardatarias y lamentables que recibimos de la cultura española en la conquista, es la pereza”. Hasta ahí habría dos inculpaciones históricas. Si desde ya agregamos el asunto climático, yo sumaría un estereotipo popular según el cual el calor es por excelencia un fomentador de la pereza.

Expuestas esas apreciaciones, me pregunto si entonces los campesinos más muiscas (o más kwaiker) y más viejos que habitan en la vereda más alta de Tunja o de Pasto son las personas más activas del país. Las largas peregrinaciones religiosas realizadas tradicionalmente a la Basílica de Chiquinquirá o hacia los templos de las vírgenes de Chinavita, Morcá o Güicán, y los extensos territorios recorridos antiguamente por los pueblos indígenas, parecen dar un sí. Es una obviedad decir que caminar, moverse en el espacio, es “aprovechar” el tiempo; ser diligente, ganarle a la pereza, y que por ello el ejercicio de la lectura ha sido visto constantemente como un acto de flojera: “mijo, vaya me trae el pan ya que no está haciendo nada”, ordenaba mi abuela en mis momentos de lectura. Yo creo que los jóvenes lectores y los jóvenes artistas, que en su mayoría entran en la cervantina alusión al desocupado lector, y que me están leyendo, no negarían que nuestras horas de sueño son distintas –desaprovechadas y muy cortas– y que tal vez sí se pueda decir (revisando las labores diarias de las generaciones que nos preceden) que la modorra nos acompaña más que a ellos.

Más urbano que antes y menos joven, mi sensación ante el sueño es muy parecida a la de estas imágenes que brotan del fondo de nuestra poesía nacional, cuya lectura es el resultado de mis horas de locha. Vamos a sumar y a dormir:

Prefiero la noche que el día como Vidales:

Te suplicamos todos los bostezadores

que transfieras tus crepúsculos

para las 12 del día.

Amén

El día es lo más ciudadano que hay (...) pero la noche –¡ah!, ¡caray!– la noche es lo más inculto que se conoce hasta hoy.

El mediodía, autor de la modorra, es el color esencial del mundo ahora y de la poesía del tuerto López:

Y el ómnibus senil (...) camina como si tal, camina como quien juega al ajedrez.

Extramuros, llevando el sedimento de los villorrios, vuelve a la ciudad sudoroso, ventrudo, soñoliento

con la inconsciencia de su edad.

* * *

Domingo de bochorno, mediodía de reverberación

solar. –Un policía,

como empotrado en un guardacantón, durmiendo gravemente (...) soledad de necrópolis, severo

y hosco mutismo.

Finalmente, es la hora del sueño la que nos hace con más fuerza divagar hacia el futuro y recordar. Eso les pasa a los afligidos tanto como a los alegres, representados por sus próceres Silva y Mutis:

Anoche, estando solo y ya medio dormido, mis sueños de otras épocas se me han aparecido.

Los sueños de esperanzas, de glorias, de alegrías y de felicidades que nunca han sido mías...

Y, de repente, llega la noche como un aceite

de silencio y pena.

A su corriente me rindo armado apenas

con la precaria red

de truncados recuerdos y nostalgias que siguen insistiendo

en recobrar el perdido territorio de su reino.

A pesar de lo cansados y de haber sido defraudados por tantos bienes y por tanto mal, por tanta cháchara tramposa, por tantos hechos y deshechos, por tanto sol (sol inocente al fin y al cabo), no es hora de dormir. He dicho todo esto para que aún no nos rindamos ante la sinfonía de la cama de madera y de tapa, y actuemos ya porque el cambio climático es ahora y es decisivo. Necesitamos agregarle a nuestra vocación lectora y artista agilidad y una estrategia consciente y colectiva que nos impulse hacia la acción. El calor va a aumentar y se derramará por todo el mundo, más allá del autobús caribeño, derribando la noche y haciendo mediodía en los que eran viejos palacios del frío, del hielo y del ozono. Una poesía de sueño nos va a invadir en la hora en que no podremos hacer nada, apelma- zados entre ventiladores. El calentamiento de la Tierra produce un sopor irresistible que irá (¡que está!) derritiendo los objetos del mundo y la poesía que en ellos reside: será anacrónico algún día hablar de cedros y de elefantes porque ya no van a existir. Causa y consecuencia de generaciones dormidas y auto-justificadas, habre- mos de acostarnos a olvidar nuestra historia y a anhelar haber hecho lo que era posible en el momento que ya fue. Cuando el sol hace filmación cenital arden todas nuestras palabras y nuestra falsa cordu- ra huele a mierda.

He invocado los siguientes poemas: Luis Vidales: Oración de los bosteza- dores y La noche; Luis Carlos López: Nota de viaje y Siesta del trópico; José Asunción Silva: Midnight dreams; y Álvaro Mutis: Lied de la noche.

