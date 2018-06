Doménico Starnone: en el amor y la política sin olvido no hay reconciliación

"Ataduras", editada por Lumen, es la primera novela publicada en español de Starnone (Nápoles, 1943), una obra traducida en 24 países, además de haberse adaptado al teatro y próximamente al cine, en la que el escritor italiano ofrece un relato de una fuga y un "falso retorno", el de Aldo que vuelve a su vida familiar tras haber dejado a su mujer, Vanda, y a sus dos hijos.

Aldo y Vanda forman parte de la generación que se casó y tuvo hijos en los años sesenta, cuando no existía el divorcio. El drama que vive la mujer es que "no espera para nada" que el cambio cultural que vivieron en los años setenta afectara a su marido que, enamorado de una joven, abandona el hogar, explica el escritor.

Pero la tragedia es, dice Starnone, la vuelta a casa de Aldo a pesar de que siente a su mujer y a sus hijos como una atadura: "la tragedia es que no logran llevar hasta el final la separación una vez que el amor se ha acabado, y lo peor que pueden hacer es volver a estar juntos".

A través primero de las cartas que la mujer ha ido enviando a su marido, el testimonio de este y el punto de vista de los hijos, Starnone construye un relato de las relaciones de amor y odio que se establecen a lo largo de los años: "por eso el libro se llama 'Ataduras', por la imposibilidad de librarse de esos lazos".

Según el escritor, el papel de la literatura "no es contar sentimientos unívocos sino la compleja mezcla en el que se mueven las personas, un completo desorden de sentimientos".

En la familia, en el amor y la política sin olvido no hay reconciliación, sostiene el autor, quien asegura que hay episodios como el Holocausto, que no se deben ni se pueden olvidar, pero señala que si no existe acuerdo "las heridas tarde o temprano volverán a abrirse".

La situación creada en su novela supone vivir "la más terrible de las familias, pero también la más común y habitual" en la realidad, dice Starnone