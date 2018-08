Dudamel y Gehry diseñan la sede de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles

EFE

El director de la Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, y el arquitecto Frank Gehry mostraron este miércoles el diseño para la sede de la Orquesta Juvenil de la ciudad (YOLA), una iniciativa muy especial para el maestro venezolano y que está inspirada en el programa El Sistema.



"Esta relación es maravillosa. Es todo un privilegio. Imagínate, yo aprendo cada día que estoy con Frank. Sobre todo, de su genio y su generosidad. Ha sido transformador para mí", dijo Dudamel en declaraciones a los medios sobre su trabajo codo a codo con uno de los arquitectos más reconocidos del mundo.



"Y acá estamos, con Pancho, que le llamo yo en confianza", añadió sonriente y mirando con complicidad al arquitecto.



La brillante batuta de Dudamel y la innovadora mente de Gehry se dieron este miércoles la mano en la presentación del Judith and Thomas L. Beckmen YOLA Center, que comenzará a construirse en la primavera de 2019 y que espera recibir a sus primeros alumnos en otoño de 2020.



El hogar definitivo de la YOLA se edificará en Inglewood, una localidad del área metropolitana de Los Ángeles con una importante población latina y afroamericana.



Situar la sede de la YOLA en una comunidad con modestos recursos económicos es, según Dudamel, un ejemplo del cambio social que pretenden promover a través del arte.



"No es que nosotros, como intérpretes de música clásica, nos limitemos a estar en un sitio, porque eso siempre ha sido, de alguna manera, la música clásica. La gente lo ve como algo elitista, lejano, pero el concepto de la música y el arte debe viajar hacia la comunidad", opinó.



Gehry apuntó que colocar este moderno centro en un lugar humilde como Inglewood es precisamente "de lo que va El Sistema", el exitoso programa educativo musical de Venezuela, en el que se formó el propio Dudamel, y que se ha tratado de replicar en Los Ángeles con la YOLA.



Enamorado de la labor social de esta iniciativa, a la que calificó de "extraordinaria" e "increíble", Gehry explicó que la visión de la YOLA encaja en su "creencia fundamental" de ser "optimista acerca del futuro" y de lo que pueden aportar las nuevas generaciones.



Con 14,5 millones de dólares de presupuesto, Gehry aprovechará una antigua sucursal bancaria para levantar un centro luminoso y adaptable, con una extensión de 2.320 metros cuadrados, que tendrá dos configuraciones básicas: para conciertos, por medio de una gran sala con capacidad para 260 espectadores; y en formato ensayo, con espacios pequeños y movibles.



No se trata de la primera colaboración entre la Filarmónica de Los Ángeles y Gehry, ya que el arquitecto con nacionalidades canadiense y estadounidense diseñó el Walt Disney Concert Hall, el impresionante auditorio y sede de la orquesta que se ha convertido en un gran reclamo turístico en Los Ángeles.



Más de 1.200 estudiantes, gran parte de ellos de origen hispano, forman parte de la YOLA, que con el respaldo de la Filarmónica de Los Ángeles trata de llevar desde 2007 la música a familias con dificultades y a barrios con pocos recursos.



Actuar junto a Coldplay en el descanso del Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL), o acompañar a artistas de la talla de Stevie Wonder o Gloria Estefan son algunos de los hitos de la YOLA.



"Para mí, es un sueño realidad todo este maravilloso viaje, desde un niño músico que era en Barquisimeto (Venezuela)", afirmó encantado Dudamel, quien aseguró verse reflejado en los jóvenes talentos de la YOLA.



Desde su nombramiento en 2009 al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, orquesta que el próximo año cumple un siglo de historia, Dudamel se ha convertido en toda una celebridad y ha conquistado la urbe californiana con su carisma y su arrebatadora genialidad.



Pero hoy, lejos de conformarse, insistió en que todavía queda mucho camino por recorrer: "En El Sistema crecemos enseñando inmediatamente lo que vamos aprendiendo. Por eso se llama así, por esa acción inmediata de aprender y enseñar (...). Tenemos que llenar el mundo de arte, de esperanza, de sensibilidad y de belleza".