Según lo anunció el diario El Universal de México, los programas de Roberto Gómez Bolaños dejarán de estar al aire. Sus hijos, así como su viuda Florinda Meza, reaccionaron en redes sociales.

Después de casi cincuenta años de estar al aire en los canales de Sudamérica, el pasado 31 de julio, al parecer por desacuerdos entre los herederos de Roberto Gómez Bolaños y Televisa, se anunció la salida del aire de las series de Chespirito.

Programas como el Chavo del 8, el Chapulín Colorado y Chespirito, entre los que se incluyen personajes como el Doctor Chapatín y Los Caquitos, no volverán a ser transmitidos por un tiempo indefinido.

La decisión afecta tanto el contenido que se transmitía por señal abierta como el que estaba publicado en distintas plataformas digitales. En Colombia, Chespirito era transmitido los fines de semana por el canal RCN.

Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, expresó en Twitter: “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”. Y Graciela Gómez, hija de Roberto Gómez Bolaños, añadió: “Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”.

La actriz Florinda Meza, quien hacía parte del elenco, publicó en sus redes sociales: “¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa ‘Chespirito’? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente” y añadió: “Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”.

Televisa no se ha pronunciado públicamente al respecto.