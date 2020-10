El Concurso de Minicuento Rodrigo Díaz Castañeda cumple 30 años

El certamen nació en 1990 por iniciativa del escritor y docente Rodrigo Díaz Castañeda, con el apoyo de algunos gestores culturales del municipio de Palermo, Huila. El evento se ha consolidado en el departamento, incentivando la escritura breve.

El Concurso de Minicuento Rodrigo Díaz Castañeda es el evento de relato breve más antiguo del país. Su nombre honra la memoria de quien fue escritor y profesor, quien murió en 1997, dejando un legado en la literatura del departamento del Huila. Desde hace 30 años, el concurso se ha realizado de manera ininterrumpida, reuniendo a nivel departamental a escritores huilenses de oficio en la categoría libre, y a niños y jóvenes en la categoría estudiantil. La convocatoria de esta nueva edición estará abierta hasta el 22 de noviembre y, en un segundo intento por extender su alcance a nivel nacional, recibirá relatos breves de cualquier parte del país.

Siendo un concurso que está enfocado en minicuentos, relatos que generalmente están narrados en cien palabras, e incluso en menos, en el 2015 se decidió ampliar el alcance del certamen para recibir historias a nivel nacional. Este año, al celebrar tres décadas de existencia, la Alcaldía Municipal de Palermo, la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Municipal decidieron retomar el carácter nacional del certamen. De esta manera, se busca promover la escritura de historias breves, así como la participación de autores que cuentan con pocos escenarios de exposición, pues el género de minicuento es escaso en los concursos nacionales.

De la convocatoria puede participar todo aquel que sea colombiano, que resida o no en el país. La categoría infantil está abierta a recibir el trabajo de niños, entre los 7 y los 12 años; y la categoría juvenil está aceptando los trabajos de aquellos escritores que están entre 13 y 18 años. En la categoría libre participan escritores de todo el país, con o sin trayectoria. Aquí se incluyen a estudiantes universitarios, estudiantes de instituciones técnicas y escritores empíricos o autodidactas.

Para participar de la trigésima edición del concurso, los minicuentistas deben enviar una historia, que no supere las 100 palabras. El tema es completamente libre. Los autores podrán participar únicamente con un relato inédito, que no se haya publicado en ninguna plataforma física o digital, y que no se haya presentado a otro concurso ni a otra versión de este certamen.

Este año, el Concurso de Minicuento Rodrigo Díaz Castañeda continúa con su objetivo de estimular la creación literaria de niños, jóvenes y adultos del país, a través de la ficción súbita y de la escritura de relatos breves. Las propuestas se recibirán hasta el 22 de noviembre y la premiación será el 18 de diciembre.