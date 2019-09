El director de cine Gus Van Sant muestra sus acuarelas en Nueva York

Agencia Afp

El reconocido director cinematográfico Gus Van Sant, quien ha desarrollado una carrera que se extiende por más de cuatro décadas con películas como "Elephant", "My Own Private Idaho" y "Good Will Hunting", exhibe por primera vez en Nueva York otra faceta de su trabajo artístico: la pintura.

Nueve acuarelas sobre lienzo pintadas por el dos veces nominado al Óscar se exhiben en la galería Vito Schnabel, en Greenwich Village, hasta el 1 de noviembre, primera exposición en solitario de Van Sant en Nueva York. La muestra lleva por título "Gus Van Sant: Recent Painting, Hollywood Boulevard".

En las pinturas, de dos metros de altura y la mayoría sin titular, hace las veces de protagonista un hombre desnudo que parece flotar en un paisaje de ensueño en el que se mezclan colores, olas de autos y uno de los monumentos más conocidos de Los Ángeles, el Observatorio Griffith.

Residente de Los Ángeles desde finales de la década de 1970, Vant Sant dijo que su inspiración proviene de "años de vivir a poca distancia del Hollywood Boulevard".

"Las imágenes intentan transmitir las emociones y actividades transgresoras que se encuentran allí. También hay momentos de reflexión, momentos de desesperación, esperanza, curiosidad, y a veces locura", dijo Van Sant a la AFP en un correo electrónico.

Según el director estadounidense, pintar y filmar son para él "(actividades) en buena parte separadas", pero a veces encuentran un hilo común.

"Pienso en la realización cinematográfica como algo más orientada hacia las historias, con tensión dramática, mientras que la pintura tiene una tensión más visual, de contexto y composición", dijo.

La pasión por la pintura acompaña a Van Sant desde su juventud y es bastante conocida: en 2016, la Cinemateca francesa montó una retrospectiva de su obra cinematográfica acompañada de sus lienzos y fotografías.

En 2011, organizó junto al actor James Franco una exposición en la prestigiosa galería Gagosian de Los Ángeles en la que incluyó también sus acuarelas.

Cy Schnabel, hermano del galerista Vito, dijo que la mayoría de las obras exhibidas en Nueva York ya tienen compradores interesados, pero no especificó datos sobre ellos.

Van Sant, de 67 años, nació en 1952 en Louisville, Kentucky. Su película "Elephant", de 2003, inspirada en parte por la matanza estudiantil de Columbine, le valió la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Su trabajo más reciente, "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", se estrenó en 2018 en el Festival de Sundance.