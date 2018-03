El Espectador y Cromos fueron galardonados por su excelencia gráfica

REDACCIÓN CULTURA

El Magazín, de El Espectador y Cromos By Goyo obtuvieron dos premios otorgados por The Society for News Design, la más reconocida entidad de diseño de periódicos en el mundo. Estas publicaciones fueron destacadas por el jurado por lograr un equilibrio entre la forma y el fondo del contenido.