El Festival de Cine de Mujeres de Chile (Femcine) comienza este martes su décima edición con una diversidad de inquietudes artísticas, así como con una programación que aborda temáticas contingentes que tienen que ver con la mujer.

El evento, que iba a celebrarse entre el 17 y 22 de marzo de este año, fue pospuesto para esta semana debido al avance de la pandemia en Chile y las posteriores medidas sanitarias, y ofrecerá hasta el próximo domingo una amplia mirada al cine hecho por mujeres en el mundo, con tres secciones competitivas y otras muestras paralelas.

Le sugerimos leer “Unorthodox”: la historia de Deborah Feldman

Durante esos cinco días se podrán no solo conmemorar los diez años del nacimiento de un Festival que busca visibilizar a las mujeres frente y tras de cámaras, sino también dialogar en los espacios de cine foro, así como volver al pasado con muestras de la cineasta cubana Sara Gómez o revivir las historias encarnadas por “divas” chilenas, como Carmen Barros en los años 70.

”Creo que una cosa muy bonita que tiene esta edición del Festival es que tenemos un diálogo entre el presente del cine hecho por mujeres y su pasado. Desde la programación se hizo un esfuerzo muy bonito en poder tener en este festival varios hitos que permitieran reconocer la participación de mujeres en distintos momentos del cine”, contó Antonella Estévez, directora de Femcine.

Estévez mencionó, como ejemplo, la película inaugural de la edición 2020 del Festival: el documental Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, que narra la vida y obra de una de las mujeres pioneras del cine, Alice Guy-Blaché, quien en la última década del siglo XIX, con apenas 21 años, incursiona y crece en el séptimo arte.

Un mismo festival ante los cambios

Eran finales del año 2010, en el marco de la realización de Chile Reality, cuando Sandrine Crisostomo, la directora de ese Festival, se acercó a una de las mesas donde se encontraba Estévez con otras futuras fundadoras de Femcine. Allí, Crisostomo les planteó la idea: hacer un festival de cine de mujeres en Chile.

Si le interesa leer más de Cultura, le sugerimos: El Festival Internacional de Ballet al Parque de Ocaña se celebrará de forma virtual

”A ninguna de nosotras se nos habría ocurrido en ese momento. Entre las siete mujeres que originalmente promovimos el Festival compartíamos dos valores fundamentales: celebrar y difundir el cine hecho por mujeres”, contó Estévez. Además, sostuvo que pese a que esos valores no han cambiado en el tiempo, la visión social de la mujer sí lo ha hecho. ”No creo que el Festival haya cambiado demasiado en cuanto a sus valores y estructura, probablemente lo que ha cambiado es el contexto y un mundo donde el movimiento feminista ha adquirido cada vez más presencia y más voz”, dijo en retrospectiva.

El foco en la mujer

Respecto a cómo poner el foco en la mujer, la directora de programación de Femcine, Cynthia García, dijo que esto se hace desde el lado de las temáticas que abordan las películas, así como desde la miradas que aportan las diferentes directoras. ”Desde el lado de la programación, hay muchas películas que abordan temáticas contigentes. Es de una manera de poner el foco en las temáticas que tienen que ver con la mujer, pero también, yendo a lo cinematográfico, es interesante poder reflejar la diversidad de miradas que pueden tener las mujeres y las inquietudes artísticas”, señaló García.

Por su parte, Estévez agregó que “el cine tiene una capacidad tremenda de empatizar” y hacer que una persona pueda ponerse en la piel de otra totalmente ajena, de tal forma que un espectador pueda empatizar con un personaje de mujer y abrirse a un análisis sobre temáticas como el feminismo o la igualdad entre mujeres y hombres. ”Esa empatía es lo que nos permite profundizar el diálogo social. No es inocuo el mensaje que se genera a través de las películas y de lo audiovisual”, argumentó Estévez.

Le sugerimos leer Episodios rolos (I)

El efecto Femcine

El objetivo final es “pensar el rol de la mujer, los roles de género, los derechos, las luchas. El poder, de alguna manera, ser un aporte a las mujeres que quieran desarrollarse en lo personal, contando las historias que las motivan y llegando a otras personas”, afirmó García.

Finalmente, Estévez dijo que a largo plazo le encantaría que en algún momento no fuese necesario hacer Festivales de mujeres porque “no sea una rareza encontrarse con una directora de cine, directora de fotografía o compositora, sino que sea algo que esté pasando en todas partes. Mientras eso no suceda, vamos a tener que seguir acá haciendo discriminación positiva porque nos parece que es importante que nuestra sociedad cambie y sea mucho más equitativa”, concluyó.