El Festival Internacional de Poesía de Medellín durará 70 días y contará con más de 200 invitados de 103 países. Este año se celebrará de forma virtual a través de sus redes sociales y página web, y los espectadores podrán interactuar con los poetas y artistas invitados.

Este sábado se inició la edición número 30 del Festival Internacional de Poesía de Medellín, que durará 70 días. Contará con la intervención de más de 200 invitados de 103 países y con cerca de 130 actividades. Debido a la pandemia, el Festival se celebrará de forma virtual.

“Estamos haciendo un Festival que nunca antes hemos realizado en 30 años: un Festival sin la gente. Nos tocó hacer un festival recurriendo a la tecnología, lo cual es absolutamente nuevo para nosotros. Hemos trabajado con una gran disciplina en todo el tema digital: ese ha sido el mayor reto”, afirma Gabriel Jaime Franco, coordinador general del Festival, poeta y cofundador del mismo, en entrevista con El Espectador.

El Festival abarca lecturas individuales y colectivas de poemas, entrevistas, conversatorios de los invitados, conciertos, paneles, cursos y talleres que serán disfrutados, por primera vez, desde cualquier lugar del mundo. Este se desarrollará desde una plataforma digital con capacidad para albergar 500.000 espectadores, quienes podrán interactuar en muchos espacios virtuales con los poetas y artistas invitados.

Algunos de los participantes son Paul Muldoon, ganador del Premio Pulitzer; Adam Zagajewski de Polonia y que obtuvo el Premio Princesa de Asturias de Letras; Joan Margarit proveniente de España, que logró el Premio Cervantes; Antonio Colinas, quien tiene un Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana; la filósofa española Chantal Maillard; la nigeriana Ayo Ayolola- Amale; y el poeta etíope y luchador de los derechos humanos, Alemu Tebeje, entre otros.

Franco asegura “Hacemos una curaduría exigente, aunque en ocasiones nos equivoquemos. Realizamos la búsqueda de los poetas del Festival desde muchos meses antes. Pedimos asesoramiento de poetas amigos en el caso de autores internacionales y si sus obras están en otro idioma los traducimos al nuestro para revisar. Son muchas variables las que se tienen en cuenta a la hora de seleccionarlos y en este caso se hizo en tiempo récord”.

El Festival define la poesía como “el autoconocimiento y energía liberadora para los individuos y los pueblos, síntesis de todas las preguntas y respuestas de todos los tiempos, relámpago que abre caminos invisibles al fatigado ojo del mundo, sensibilidad que repudia y traspasa todas las fronteras, amor solidario que disuelve los muros del confinamiento para abrazar a la especie humana en la plenitud de su desarraigo, búsqueda y hallazgo, despertar a pulso de las potencias del ser”.

Es de destacar que uno de los desafíos más grandes del evento ha sido pasar a lo digital, pero también este reto les abrió nuevas opciones. Franco comenta que “la tecnología nos puso a disposición unas posibilidades que antes no teníamos, por ejemplo, en el festival presencial teníamos previstos 80 invitados y pasamos a tener 200 poetas de 103 países. Esto es un salto, no solo cuantitativo sino también cualitativo, porque ya no estamos hablando de 4.000 a 5.000 asistentes, sino del mundo entero. Esas son unas dimensiones que nos asombran. En un futuro haremos uso de este medio, pero creemos que lo presencial es irremplazable, ya que permite que comunidades específicas hagan actividades totalmente diferentes al entorno de violencia en el que viven”.

Dentro del programa se incluirán cursos de la 24ª Escuela de Poesía de Medellín, con libre acceso para quienes llenen y envíen el formulario incluido en el link. Los poetas que dictarán estos cursos son: Rocío Cerón (México), Luís Fiilipe Sarmento (Portugal), Stefano Strazzabosco (Italia) y Rómulo Bustos (Colombia). Esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar el diálogo incluyente, la reflexión sensible y la enseñanza en torno a la poesía como disciplina espiritual y artística, basada en diferentes saberes y tradiciones culturales.

Igualmente, la programación tiene diversos contrastes: el estudio de la tradición y la experimentación con las nuevas tecnologías, la reflexión del pasado con la del presente, la poesía portuguesa frente a la poesía italiana, el mal en la poesía del siglo XX con el compromiso ético por la verdad, y la discusión sobre la actualidad de los mitos con las formas de habitar la tierra.

También se dictarán talleres de poesía para niños y niñas de América Latina, durante las actividades del Proyecto Gulliver. A esto se suma la participación de los cantantes Pojjanat Pojjanapitak (Tailandia), Alhaji Papa Suso (Gambia), Katleho Kano (Sudáfrica), Cristóbal Jiménez (Venezuela), Sainkho Namtchylak (Tuva), Winston Farrell (Barbados) y Chinoy (Chile).

“Vamos a tener la participación de varios músicos y todavía no imagino cómo será la presentación de manera virtual. Además, el poema escrito es solo una de las formas de expresión de lo que es poético. Y es que un arte se considera como tal cuando tiene lo poético detrás y es lo poético lo que hace que una obra de arte, en cualquiera de sus expresiones, sea arte. Debido a esto, incluimos otras formas distintas a las manifestaciones que muestra la poesía verbalmente”, señaló Franco.

La transmisión se realizará en directo a través de las página web de la organización y del Movimiento Poético Mundial (www.wpm2011.org). También a través de las redes sociales: páginas de Facebook (festivalpoesiamed, worldpoetrymovement2011) y canales de YouTube (revistaprometeo, World Poetry Movement).

