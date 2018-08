Hasta el 28 de octubre, en el Museo Nacional

"El joven maestro", la exposición sobre los orígenes de Botero en Colombia

AFP

Cuando aún no despuntaba como uno de los genios del arte, Fernando Botero llegó a pintar desnudos "horribles", según su maestro de la época. Una exposición reúne obras inéditas del pintor y escultor colombiano de 86 años en su difícil recorrido hacia la consagración.

El Joven Maestro Botero, Obra Temprana (1948-1963) exhibe precisamente el camino que recorrió el artista desde la adolescencia.

"El Botero que estamos revisando en esta exposición hace un retrato de un artista de vanguardia, con una personalidad que quiere manifestarse a partir de la novedad y que estaba en proceso de convertirse en el máximo artista de todos los tiempos en Colombia", dijo a la AFP el curador Christian Padilla.

La muestra, que se expondrá a partir de este fin de semana en el Museo Nacional de Colombia, recopila dibujos y pinturas de Botero desde los 16 años, y conmemora los 70 años de producción artística de Botero.

Padilla eligió tres momentos claves que abarcan el periodo de creación del pintor colombiano entre 1948 y 1963.

El primero, titulado Giotto es mucho mejor que Playboy, hace referencia a la época en que el pintor, muy joven, emulaba desnudos y recibió una dura crítica de su maestro Rafael Sáenz.

"Esto es horrible", le dijo Sáenz, antes de presentarle un desnudo de Giotto.

"En ese momento entendí que Giotto es mucho mejor que Playboy", asegura Padilla que le contó Botero.

- "Apenas sobreviviendo" -

El segundo estadio se denomina Solamente Hércules o Sansón podrían alzar la mandolina, frase con la que el artista recordó su encuentro con el volumen.

Al "pintar de manera muy reducida el orificio de la caja de resonancia de ese instrumento musical", Botero hizo que la forma "pareciera crecer de manera inesperada", señaló el museo en un comunicado.

El tercer momento, Botero no triunfó en Nueva York, se refiere a una anécdota que le ocurrió al pintor cuando a sus 32 años exponía sin éxito en esa ciudad, en medio de dificultades económicas.

"En ese entonces un periódico hizo una nota de prensa titulada Botero triunfa en Nueva York. Cuando él se enteró, unos días después, pidió la rectificación y les dijo: "No, por favor hagan un titular que diga Botero no triunfó en Nueva York, porque todavía no me estoy volviendo rico, apenas estoy sobreviviendo"", cuenta Padilla.

En 2012, el presidente Juan Manuel Santos declaró bienes de interés cultural las obras donadas por el artista a museos de Bogotá y Medellín, su ciudad natal, en el noroeste.

"El maestro Botero ha sido muy generoso con esta institución, en cinco oportunidades ha donado obras y ya completamos más o menos 84 obras de su autoría en las colecciones", afirmó el director del Museo Nacional, Daniel Castro, a la AFP.

El Joven Maestro. Botero, obra Temprana (1948-1963) estará abierta al público hasta el 28 de octubre.