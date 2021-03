El Ministerio de Cultura oficializó el 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa Sostenible

En el marco de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro de Cultura, Felipe Buitrago, con apoyo de Fontur y un grupo de artistas, declaró el 2021 como el año de la economía creativa sostenible, en un intento por posicionar a Colombia como un referente en economía naranja, mientras el sector cultural trata de reactivarse en medio de la pandemia.

El intercambio de bienes y servicios culturales, la generación de capacidades institucionales, la cualificación de los agentes culturales independientes, así como la cooperación regional para el intercambio de experiencias y conocimientos en el desarrollo de las industrias culturales, fueron argumentos dados por Felipe Buitrago, ministro de Cultura, al oficializar, con el apoyo de Fontur y algunos artistas, el 2021 como el año de la economía creativa sostenible. Frente a ello, Raquel Garavito, presidenta de Fontur, agregó: “el turismo naranja y cultural están llamados a ser pilares de desarrollo y generación de ingresos para nuestros agentes y comunidades, además de contar con plataformas para dar mayor visibilidad al patrimonio cultural, las artes y las industrias creativas de nuestro país”.

El jefe de la cartera de Cultura, en la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, también señaló que, a lo largo de este año, el Gobierno movilizará $6.5 billones para apoyar la economía naranja. Estos recursos, enmarcados en la estrategia ReactivARTE, estarán apoyados en el desembolso de créditos de $1 billón para los sectores naranja, en los incentivos a la inversión, estimando un esfuerzo fiscal de $600.000 millones en beneficios tributarios, en las convocatorias públicas, así como en la articulación de los sectores público, privado y académico, en torno a la definición de proyectos estratégicos de economía naranja en diversas zonas del país.

El reto de hoy, según el ministro de Cultura, está en que el sector se reactive. “Para contribuir en esta etapa, el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC- Colombia), se encuentra desarrollando la Escuela Internacional de Economía Naranja, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A través de este proyecto, buscamos compartir las mejores prácticas y políticas públicas implementadas en Colombia con otros países de la región”.

El especial El arte cuida a la gente, de la sección Cultura de este diario, muestra un panorama sobre cómo las diferentes expresiones artísticas han vivido este año de pandemia. La escasez de recursos ha sido un común denominador en muchos de los casos, además del argumento de que las convocatorias públicas son un apoyo, pero no el único medio de financiación de los proyectos artísticos. Algunos agentes del sector han hecho un llamado para trabajar en un modelo de financiación mixta, que incluya al Estado y a las empresas privadas, con la idea de encontrar planes sostenibles y a largo plazo. Mientras algunos gestores se han ganado las convocatorias, así como hay otros que no, y que están contemplando el cierre de sus proyectos, hay unos que simplemente no se acercan a ellas por temas ideológicos, pues hay un choque social con respecto a asociar la economía naranja con la cultura.