El músico Alejandro Zuleta dirigirá hoy la “Pasión según San Juan” de Bach, en Brooklyn

El colombiano Alejandro Zuleta estará este viernes a las 6 p.m. en la dirección musical y coral de la Pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach, en la Co-Cathedral of Saint Joseph de Brooklyn. Puede seguir la transmisión en vivo en el Facebook de la catedral.

Este viernes a las 6 p.m., hora Colombia (7 p.m. de Nueva York), el músico Alejandro Zuleta estará en la dirección musical y coral de la Pasión según San Juan, de Johann Sebastian Bach, en la Co-Cathedral of Saint Joseph de Brooklyn, construida porque la Cathedral of Saint Joseph no daba abasto en las ceremonias católicas. La Co-Cathedral tiene una capacidad para mil personas.

La Pasión según San Juan (Johannes passion) fue compuesta por Bach para voces solistas, coro y orquesta, en 1794. Está basada en los capítulos 18 y 19 del Evangelio según San Juan, que hacen referencia a la pasión de Cristo desde que partió en compañía de sus discípulos al Valle de Cedrón.

Para esta presentación, Zuleta estudió durante un año -desde que empezó la pandemia del Covid-19- las partituras y la composición completa de Bach. La dirección coral es un ejercicio que implica conocer a profundidad la obra, de modo que el director pueda potenciar lo mejor de cada músico que hace parte del grupo coral. Uno de los retos de esta presentación fue que algunos de los músicos de ópera que Zuleta congregó, no habían interpretado a Bach anteriormente.

Durante este año de pandemia y mientras Nueva York fue una de las ciudades más afectadas por el Covid-19, Zuleta dirigió musicalmente ocho misas diarias que fueron transmitidas en ocho idiomas diferentes. A partir de esta semana, en Nueva York están autorizados los conciertos con todas las regulaciones de bioseguridad.

Esta interpretación de la Pasión según San Juan, de Bach ,es parte del trabajo de grado de Zuleta, quien adelanta estudios de doctorado en el conservatorio Manhattan School of Music de Nueva York. Previo a las pruebas de sonido de la mañana de este viernes, Zuleta respondió para El Espectador:

¿Cómo es el paso de escenarios dispuestos a espectáculos musicales a un espacio musical como el de la catedral?

Es para mí muy especial poder hacer este recital en esta co-catedral de Brooklyn, primero porque es el lugar donde trabajo haciendo dirección musical y coral. Pero segundo, esta pieza de Bach fue concebida para ser interpretada en un espacio religioso. Esta iglesia en particular es muy hermosa y siento que le da majestuosidad a la obra en sí.

¿Cómo fue preparar esta composición? ¿Ya la había interpretado antes?

Es la primera vez que hago un oratorio de Bach en catedral y la primera vez que dirijo esta pieza en una catedral. Pero acá en Nueva York es usual que las catedrales sean también espacios para hacer este tipo de piezas musicales y es una experiencia diferente a los conciertos en teatros. Creo que las catedrales son los escenarios ideales para esta música.

¿Por qué? ¿Tiene que ver con la acústica?

Creo que la acústica ayuda, como la estética del espacio físico. Pero lo fundamental es la profundidad de la experiencia que tiene la audiencia accediendo a esta música en espacios pensados, diseñados y dispuestos para la conexión con lo divino.