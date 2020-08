Hoy, 25 de agosto de 2020, se cumplen treinta y tres años desde el fallecimiento de Héctor Abad Gómez, médico y defensor de los derechos humanos. En el imaginario de las personas, sobre todo en las de su natal Jericó, persiste el hombre que luchó contra la injusticia social. El Olvido Que Seremos, tanto el libro como la película, han inmortalizado el símbolo detrás de él.

“El niño, yo, amaba al señor, su padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá, y escogí a mi papá”. Así se leen las primeras páginas del libro El Olvido Que Seremos, historia que narra el amor entre un hijo y su padre. La película inspirada en estas páginas nació del mismo sentimiento. De la fascinación y admiración que Héctor Abad Faciolince siente por su papá y que logró plasmar en palabras. Aquellas que penetraron los sentimientos de Fernando Trueba y Javier Cámara, dos españoles, que de la mano de Dago García Producciones y Caracol Televisión, emprendieron la tarea de llevar al séptimo arte la historia de Héctor Abad Gómez.

Héctor Abad Faciolince tenía claro que la película, “esa que logra, una vez más, postergar el olvido”, tenía que ser dirigida por Fernando Trueba, ganador del Oscar por Belle Époque. El reto era grande y el director español mostró cierto reparo. “Mi primera reacción fue de sentirme honrado y halagado por la propuesta. A la vez pensé que estaban locos, no se puede hacer una película de este libro”, afirmó Trueba en el marco del Hay Festival, a principios de este año. Sin embargo, la visita de un fin de semana a Jericó terminó por dispersar las dudas del director frente a la realización de la película, comenta Dago García.

Algo similar ocurrió con Javier Cámara, actor español, quien le dio vida a Abad Gómez en la película. “A mi favor jugaba que Héctor Abad Faciolince pensaba que yo tenía un gran parecido a su papá”, afirma el actor. Y es que el hijo del doctor Abad reconoció en el español, además de su físico, “cierta alegría en cierto goce de la vida”. Claro, asumir el papel de una persona como Abad Gómez fue todo un reto. Cámara admite haber dudado, pero ante la historia y el significado detrás del doctor no se pudo negar. Aunque el actor no pensó detenidamente qué rasgos de Abad Gómez iba a destacar mientras grababa las escenas de la película, pues su principal preocupación era construir un ser humano con defectos y virtudes, una persona real, en la cabeza del actor estaban la carcajada, la energía, el positivismo, las ganas de vivir y de cambiar las cosas, características propias de la personalidad de Abad padre.

Hace dos meses llegó la noticia de que la película El Olvido Que Seremos entró a la selección del Festival de Cannes, aportando un nuevo ángulo para contar historias. Según informó EFE, la película colombiana, junto con The French Dispatch y Falling, fue seleccionada en lo que sería la edición número 73 del festival de cine francés. “Esto implica abrir la sensibilidad hacia otro tipo de contenidos que le hacen muy bien a la industria. Supone una apertura hacia narrativas menos oscuras y bizarras”, cuenta Dago García a El Espectador. Según el productor, poco se ven personajes que conciben la ética desde su cotidianidad. “Héctor Abad Gómez es un héroe bueno en un mundo cotidiano y, con la dificultad que hay en construir una película alrededor de este tipo de personajes, me parece que el reconocimiento a contenidos que no están centrando su atractivo en la violencia, por ejemplo, es positivo”.

Abad Gómez, el médico defensor de derechos humanos, murió defendiendo ideales de respeto por la vida y por la igualdad social. Hoy se cumplen treinta y tres años desde su fallecimiento y recordamos las palabras que Héctor Abad Faciolince, con motivo del reconocimiento de la película en el festival de cine francés y explicando por qué hoy resulta pertinente hablar de la vida de su padre, dijo para este diario: “En la crisis que estamos viviendo, se ha visto que los médicos, las enfermeras, las epidemiólogas, son más importantes que los banqueros y que los futbolistas. Esas vidas nos parecen aburridas, menos dignas de exaltación y de películas que las vidas de los matones, de los sicarios, los traficantes, los violadores, los asesinos. Contar el mal es importante y es necesario, es una pulsión humana. Pero de vez en cuando también es importante y necesario que nos recuerden que la vida grata, la vida bonita, la que vale la pena vivir, es la que nos ayudan a tener las personas buenas, no las malas personas”.

El Olvido Que Seremos se estrenó en Colombia con la apertura de los autocines en Chía y Cali, estrategia implementada para disfrutar del séptimo arte en tiempos de pandemia.