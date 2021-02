El poeta catalán Joan Margarit fallece a los 82 años

Conocido como el poeta de la desmemoria, Joan Margarit, quien también fue arquitecto, participó en la construcción de la Sagrada Familia y obtuvo el Premio Cervantes en 2019. En un par de semanas será publicado Animal de bosque, el último libro que escribió.

El poeta Joan Margarit falleció en Sant Just Desvern, Barcelona, con 82 años de edad. Hacía poco menos de un año que le habían diagnosticado linfoma.

Nació en medio de la Guerra Civil española, en Sanaüja, en 1938. Creció junto a su abuela, que era analfabeta. Comenzó a escribir en castellano, pero terminó optando por su lengua materna, la lengua que hablaba su abuela.

Además de la poesía, se dedicó a la arquitectura. Fue profesor en la Universidad Técnica de Cataluña e hizo parte de la construcción de la Sagrada Familia, entre otras obras como el Estadio y anillo olímpico de Montjuïc o el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña.

Su primer libro, Cantos para la coral de un hombre solo, se publicó en 1963. Toda su obra poética la publicó bilingüe, escribiendo en catalán y haciendo él mismo las traducciones al castellano. Entre sus más de 30 publicaciones, se incluyen Predicación para un bárbaro (1979), Cálculo de estructuras (2005), Nuevas cartas a un joven poeta (2009), Amar es dónde (2015) y sus memorias Para tener casa hay que ganar la guerra (2018).

Margarit recibió varios reconocimientos como el premio Crítica Serra d’Or, que lo obtuvo tres veces; el Premio Nacional de Literatura de la Generalit; el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana; y el Premio Cervantes en 2019, por el que, debido a su estado de salud, los reyes de España viajaron a Barcelona a entregárselo.

Sobre la posibilidad de la independencia de Cataluña, respondió en una entrevista: “No es fácil dar respuesta. Aún recuerdo cuando a los cinco años me golpearon por hablar en catalán. Existe un miedo dentro de mí que puedo paliar con cultura, pero no evitarlo. A mí España me da miedo. Y digo España con Cataluña dentro. Me da miedo España desde los Reyes Católicos”.

Conocido como el poeta de la desmemoria, Margarit dejó un libro inédito, Animal de bosque, que, según lo informó la editorial Visor, será publicado en un par de semanas.