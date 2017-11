El poeta Luis Alberto Ambroggio reivindica el término hispano frente a latino

EFE

Ambroggio (Córdoba, Argentina, 1945) impartió hoy una conferencia sobre el porvenir hispano de los Estados Unidos en la sede de The Hispanic Council en Madrid, que contó también con la participación del director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet.

"Hace 50 años, cuando llegué a Estados Unidos, era impensable asociar estados como Iowa o Idaho a la comunidad hispana; hoy es un hecho", afirmó Ambroggio, autor de más de veinte libros.

El escritor recordó que el término "latino" para referirse a la ascendencia española empezó a utilizarse en Francia en el siglo XIX como arma cultural con el único fin de "eliminar cualquier rastro español (hispano) en América".

El responsable de la delegación en Washington de la Academia de la Lengua Española en Estados Unidos destacó el crecimiento de la población hispana en ese país, que ha pasado de 9,6 millones en 1970 a 58 millones en 2016.

"No solo los estados como California o Texas tienen una importante comunidad hispana; en otros como Nueva York, New Jersey o Georgia el crecimiento ha superado el 30 % en los últimos veinte años", dijo Ambroggio, que remarcó cómo más de 16 estados tienen más de un millón de ciudadanos hispanos mientras que en 21 la comunidad hispana es la minoría más importante, como ocurre en Idaho, Iowa o New Hampshire.

Anualmente, indicó, 800.000 hispanos cumplen 18 años y, entre julio de 2015 y 2016, casi el 52 % de los nacimientos fueron también hispanos, recordó Ambroggio, que se mostró convencido de que en el futuro "las grandes decisiones que se tomen en EE.UU. pasarán por la comunidad hispana".

Ese crecimiento hace esperar que la cifra de votantes hispanos en la próxima década alcance los 40 millones, mientras que en el ámbito económico se prevé que en 2020 la fuerza laboral de los hispanos constituya el 74 % del total", señaló.

Además, dijo, el español es el idioma más estudiado en Estados Unidos después del inglés y la presencia de lo hispano redunda también en el área cultural y de ocio: el mundo del cine, la música, la literatura o el deporte "tiene una impronta hispana innegable".

Frente a asuntos como el "English only" o la "hispanofobia naciente" en algunas ideologías políticas, consideró que "el compromiso de la comunidad hispana debe ser el de la defensa de su cultura a través de iniciativas inversoras en museos o instituciones representativas".