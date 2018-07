El puertorriqueño Gilberto Santa Rosa se despide de Cuba con recital salsero

-EFE

Durante dos horas, Santa Rosa conocido por el sobrenombre de "El Caballero de la Salsa", no defraudó a la multitud de cubanos que acudió a su encuentro en el segundo de los conciertos que ofreció en la isla para celebrar sus cuatro décadas de vida sobre los escenarios.

"Vengo a cantarles, estoy celebrando 40 años de cantarle al amor y el desamor", dijo el cantante en unos de los diálogos que mantuvo con los amantes de su música que, a coro, repitieron los textos de sus canciones, disfrutaron de sus improvisaciones y muchos no reprimieron el impulso de moverse al ritmo contagioso de la salsa.

En su presentación dejó clara la fuerte influencia de la música cubana en su proyección artística tanto de legendarios compositores como de contemporáneos Polo Montañez, Juan José Hernández, Luis Emilio Ríos y Sara González.

Santa Rosa pidió disculpas porque la mayoría de las canciones que canta "son para corazones rotos" como "Conteo regresivo", "Conciencia" y "Vivir sin ella", pero también eligió para su debut ante los habaneros algunas "felices" y en esa categoría clasificó "Qué manera de quererte", un tema de la nueva trova cubana.

Invitado por su amigo, el músico Issac Delgado, quien hizo una breve incursión en el escenario, y por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), Santa Rosa ofreció su primer concierto en Cuba el pasado fin de semana en el Festival Josone-Jazz & Son realizado en el famoso balneario turístico de Varadero.

Allí, Santa Rosa fue cabeza del cartel del evento junto a otros reconocidos músicos extranjeros y de la isla, entre ellos, el estadounidense Nicholas Payton, el dúo cubano Gente de Zona, el cantante salvadoreño Álvaro Torres y el dominicano José Alberto El Canario.

El intérprete de éxitos como "Que alguien me diga", "No pensé enamorarme otra vez" y "Perdóname" y ganador de varios premios Grammy Latinos es un artista con muchos seguidores en Cuba, pero hasta ahora no se había presentado en la isla adonde dijo haber llegado "en el momento idóneo".

El artista boricua, con una veintena de discos publicados su repertorio, ha compartido escenario con reconocidos artistas cubanos como Descemer Bueno, El Micha y el sonero e improvisador Cándido Fabré, de quien ha dicho que es un gran admirador.

Gilberto Santa Rosa, de 55 años, se despidió hoy de Cuba con este concierto en La Habana, desde donde viajará a Ecuador, el próximo punto de la gira en la que ha programado actuaciones en cuarenta ciudades de 19 países.