El sabor del cielo (Cuentos de sábado en la tarde)

Ya es sábado y desde temprano escucho corretear a Anita que busca desesperada sus pequeñas botas de caucho y su chaqueta favorita para dar paseos.

Hace dos días, mientras su ruta escolar la traía de vuelta a casa, me dijo que pasando por el Parque Nacional descubrió un lugar donde venden pedacitos de cielo comestibles y me pidió que la acompañara hoy porque no descansará hasta probar las nubes. Confío en mi pequeña hija de seis años y en su imaginación sin límites, así que sin preguntarle tanto decidí llevarla.

Aprovechamos la ciclovía y el día soleado para caminar por la Séptima y justo antes de llegar al semáforo de la 39, Anita señaló a un anciano gritando que él era un ángel que vino a regalarnos el cielo en pequeñas nubes de color rosa. Sonreí y mientras abrazaba a mi hija pedí al anciano que nos vendiera dos algodones de azúcar.