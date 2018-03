Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 2018

El teatro acrobático de "Per te." llegó a Bogotá para hablar de vida y muerte

EFE

La obra de teatro acrobático "Per te." del artista suizo Daniele Finzi presenta en Bogotá su propuesta escénica, que habla de la vida, de la muerte y del duelo en un espectáculo homenaje a la fallecida Julie Finzi, también dramaturga y esposa del autor.



La obra es una de las piezas principales del XVI Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB), que arranca hoy y más que tratar el "tema de la muerte", explora "el tema de la vida, en el sentido de que justamente es un festejo", afirmó en una rueda de prensa Daniele Finzi.



"No es una historia lineal, es una superposición de imágenes (...) A veces es un lenguaje más similar al de los sueños, donde hay elementos que se sobreponen y permiten decir cosas que no se están diciendo, pero que se intuyen", describió el director.



Aunque muchos utilizan la etiqueta de circo contemporáneo para referirse a los espectáculos creados por la compañía Finzi Pasca, que ha colaborado en diversas ocasiones con Cirque Éloize o Cirque du Soleil, el dramaturgo prefiere llamarlo teatro acrobático.



La dramaturga y esposa de Daniele, Julie Finzi, murió exactamente tres semanas antes de que empezaran los ensayos de la obra, que evolucionó a "un homenaje a su figura por la necesidad de la compañía de contar la historia de la mujer", afirmó el director. "La única forma de responder a esta enorme ausencia era dedicarle este espectáculo a ella", agregó.



La propuesta escénica será un juego entre la gravedad y la ligereza que prefiere mostrar la celebración de la vida ante el dolor de la pérdida.



"Es una obra muy estúpida o simple, porque una de las características de Julie es que era profundamente alegre, y haciendo un espectáculo dedicado a alguien que acaba de irse el riesgo era hacer una obra dolida", describió Finzi.



Julie Finzi sufría una rara enfermedad que provocó que su pericardio, que rodea el corazón, se le calcificara y endureciera, lo que finalmente le causó la muerte. "Era como si algo que la protegía en una cierta forma la estaba también asfixiando", lamentó el dramaturgo.



Finzi terminó de definir el espectáculo que revive a su esposa como "una larga carta. Para ti, por ti, punto. Todo lo que estamos haciendo es por ti. Punto".



"Per te." se estrenó la noche del 16 de marzo en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde se representará hasta el 26 del mismo mes.