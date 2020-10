Luego de siete meses de encierro, las propuestas culturales encontraron en el mundo digital una forma de seguir haciendo arte. En un intento por adaptar las iniciativas artísticas y al público a la virtualidad, El teatro se comparte desde casa surgió como plataforma de divulgación de las propuestas que se han gestado desde las artes escénicas en Bogotá. Hasta el 15 de diciembre el público podrá disfrutar de estos contenidos.

El coronavirus y las medidas de distanciamiento social rompieron el vínculo entre la producción artística y el público. A lo largo de siete meses, los artistas han tenido que adaptar narrativas y recursos al mundo digital, siendo este el principal recurso para intentar restablecer la relación que se rompió. En un intento por divulgar la producción cultural, que incluye proyectos escénicos para redes sociales, circulación de registros audiovisuales de obras, diálogos, conversatorios, transmisiones en vivo, tutoriales, y demás, las propuestas teatrales de Bogotá se condensaron en una misma plataforma. El teatro se comparte desde casa, ubicado en el portal web kioskoteatral.com, concentra las producciones en un mismo espacio.

El portal nació en 2011 como un espacio de encuentro y promoción del teatro local. La idea era generar intercambio y reconocimiento a la labor de los artistas escénicos de la ciudad. “En ese momento las redes sociales no eran tan potentes como lo son ahora y me pareció importante recoger todo eso que estaba pasando, reconocer el trabajo de los actores escénicos, para reunir todo en una plataforma web. Después me di cuenta que no solo somos una plataforma de divulgación, sino también de almacenamiento. Contamos con un compendio histórico de las diferentes compañías y de los eventos que han ocurrido en la ciudad en los últimos siete años”, afirma William Guevara, director del proyecto.

El público tiene acceso a obras de reconocidos grupos como La Candelaria, Teatro Petra, Teatro Libre, Quinta Picota, La Maldita Vanidad, Teatro Colón, entre otros, así como a la producción de artistas independientes. Los contenidos están divididos en siete secciones: Creación escénica en formato audiovisual, Dramaturgia de pieza corta, Filminutos, Registro videográfico de obra teatral, Video tutorial, Encuentros virtuales y Otras narraciones.

“Cuando llegó la pandemia se lanzó la convocatoria Idartes se muda a tu casa. En ella participaron más de 4000 proyectos, pero solo se seleccionaron 190. Un día me llamó el titiritero Carlos Velásquez y me dijo: “William, yo me presenté en esta convocatoria, pero no quedé. Hice un trabajo muy bonito con mis títeres y no tengo donde mostrarlo, ¿por qué no lo sube a Kiosko? Así surgió esta idea”, complementa Guevara. Desde agosto, los artistas escénicos de la ciudad enviaron el material que crearon durante la cuarentena con el fin de ser transmitido al público virtual.

El teatro se comparte desde casa estará abierto al público hasta el 15 de diciembre y la parrilla de contenidos se actualizará cada semana.