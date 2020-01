"El tiempo de las Amazonas", la obra de Marvel Moreno que reclaman las mujeres

Marvel Moreno, escritora colombiana, se quiso ir a vivir a París y de allá no volvió. Abandonó Barranquilla porque nunca logró convivir con el mundo retrogrado que allí se reproducía. En una entrevista con Fabio Rodríguez Amaya, publicada en la Revista Arcadia, la escritora dijo que en Latinoamérica no circulaban periódicos como Le Monde, y que ese era uno de los indicios para nunca dejar Francia. La cultura europea le haría mucha falta y el caos de su natal Barranquilla no le gustaba. Aunque también dejó claro que se sentía como una auténtica latinoamericana y que no tuvo problemas de identidad.

Plinio Apuleyo Mendoza, escritor y diplomático colombiano, fue su esposo. El pasado 21 de septiembre de 2018, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, LIBRAQ, habló en un panel titulado “Mavel Moreno, un legado” de su relación con la fallecida escritora y su obra. También se refirió a la manifestación de un grupo de mujeres durante la conversación, acto que causó la curiosidad del público y forzó a que se pronunciara sobre el libro “El tiempo de las amazonas”, obra de Moreno que nunca fue publicada por decisión de sus hijas.

Mendoza recordó “la ruda franqueza” que caracterizaba a su exesposa y que se reflejó en sus libros. En la conversación con Mauricio Vargas, también habló sobre el inicio de la relación en Barranquilla, el tiempo en París y la enfermedad que padeció y ocasionó su muerte. “Una mujer absolutamente consecuente con su vida”, dijo Mendoza, quien también recordó que su exesposa fue una mujer sincera con la que después de separarse tuvo una relación estrecha hasta el día de su muerte.

Durante la charla ocurrió un hecho que fue difícil de ignorar. El colectivo de mujeres Las Amazonas, con camisetas blancas en las que llevaban escrita la frase: “Es Marvel Moreno- El tiempo de las Amazonas”, se paró en frente de la tarima en la que conversaban el escritor y Vargas. Primero se acomodaron de espaldas a los panelistas, pero como el total del mensaje estaba en sus espaldas, se voltearon ubicándose frente a él. Protestaban porque, según ellas, el escritor no ha permitido que se publique “El tiempo de las Amazonas”, novela póstuma de la escritora, que, según el colectivo, había sido autorizada para su publicación por la misma Moreno, pero, sobre todo, pretendían manifestarse por la presencia de Mendoza y Vargas en ese panel, ya que consideraban que ninguno de los dos era experto en la obra de la fallecida escritora.

Durante la intervención de este grupo de mujeres, que se desarrollaba al mismo tiempo que la conversación entre Vargas y Mendoza, se repartieron 200 hojas que contenían en una parte la primera página del primer capítulo de la novela en cuestión, y por la otra cara un manifiesto que explicaba el porqué de lo que ocurría durante el desarrollo del panel. Lo escribió Mercedes Ortega, miembro del colectivo y experta en la obra de Marvel Moreno.

“… Los autorizados para hablar de su obra (la de Moreno) y quienes han construido la figura de la autora siguen siendo las voces masculinas que la rodearon. Maridos, exmaridos abusadores, críticos, padres, padrinos, amigos cercanos, mecenas, se creen dueños de las autoras -sobre todo de las fallecidas- y sus obras, y se apropian simbólica y legalmente de ellas, para inflarse el ego y viajar y vivir a sus expensas…”, decía parte del manifiesto que fue repartido al público. Vale recordar que varias mujeres, como María Kodama, esposa de Jorge Luis Borges, Matilde Urrutia, esposa de Pablo Neruda, entre otras, fueron albaceas de la obra de sus maridos.

La manifestación requería de una respuesta de Mendoza, quien desde el escenario aseguró que nunca leyó tal libro y que la decisión fue tomada por sus hijas. Ellas opinaron que su madre había escrito aquella obra “precipitadamente”. “Me dijeron que no valía la pena porque le dañaría su reputación de escritora”, mencionó el escritor.

Moreno fue considerada por la revista Cromos como una de las mujeres más influyentes de la historia de Colombia, y también ha sido valorada por muchos como una de las escritoras más importantes del país, gran paradoja, ya que su obra no ha sido tan reconocida y su figura ha quedado casi que en el olvido, a tal punto de ser un nombre desconocido para las nuevas generaciones que se han interesado por la literatura colombiana, sobre todo la escrita por mujeres. La discusión quedará abierta entre las dos esquinas que se dividen entre si la novela “El tiempo de las Amazonas” debería ser publicada, y las que se adhieren a la decisión de proteger un texto que tal vez ensombrecería la reputación de Moreno. Resta esperar que las obras que ya son de dominio público recobren la atención de los que aún no conocen el universo de Moreno, quien con su pluma narró lo esencial de la existencia humana como el amor y el trascurrir de la sociedad latinoamericana.