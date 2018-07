“El tour del fracaso”: los cinco centavos que hicieron falta para el peso

Colombia es un país paradójico. Cifras indican que diariamente las necesidades básicas no logran ser suplidas por la débil economía. No hemos logrado superar el problema de la violencia y el desempleo sigue apareciendo como un fantasma en los hogares colombianos. A pesar de esto, en los últimos años el dinero destinado al consumo cultural comenzó aumentar, indicador positivo, ya que a pesar del reducido presupuesto con el que se sobrevive en este país, hay un lugar importante para el cine, el teatro, la música y la comedia.

Sergio “Checho” Leguizamón, Paulo Hernández y Jairo Cubides, conformaron “El tour del fracaso”, un show impregnado de consciencia y un poco de afán. Están convencidos de que en Colombia la industria de la comedia no se ha reconocido lo suficiente. Desde el inicio de sus carreras, sabían que ser comediantes en este país conllevaba un esfuerzo inmenso por el reconocimiento, los contratos y, sobre todo, el público.

El afán se debe a que los tres participaron en la convocatoria realizada por el reality del canal RCN “Colombia ríe”. Hernández no llegó al laboratorio del humor, Cubides se quedó en la semifinal, y Leguizamón, finalista del reality, fue derrotado por el grupo Síndrome de Clown. Los tres fracasaron en su intento por ganarse el premio mayor del reality, “y así con cada proyecto al que llegamos o hemos emprendido. Nos ha faltado pelo pal´ moño”, dice Hernández, quien se presenta como el más fracasado de este trío de comediantes.

El show de stand up comedy pretende que los asistentes se rían de las penurias de estos tres jóvenes qué, durante todas sus carreras han montado presentaciones con las uñas. El éxito se ha tornado inalcanzable y eso lo convirtieron en un proyecto.

Los tres armaron una propuesta que recoge sus experiencias como profesionales dedicados al stand up en Colombia, escenario difícil para ese tipo de contenidos. “En este país se consume el humor hecho por la cara famosa y no tiene por qué ser así. No todo lo que sale en televisión es bueno, y no todo lo que no sale es malo. Hay que darle la oportunidad a la comedia que está en la escena”, añaden Leguizamon y Cubides, quienes se esfuerzan en que las personas que asistan al show comiencen a creerle a la oferta humorística que hay en el país.

Aceptar la invitación a “El tour del fracaso” no solo implica conocer las razones y desazones de estos tres hombres que siguen nadando contra la corriente. No solo prometen hacer reír con sus tormentos, sino mostrar tres tipos de comedia diferentes. Para los que vieron el reality será el reencuentro con unos personajes que estuvieron aproximadamente tres meses produciendo humor con límites. Tenían que pensar en los oídos de los niños y los padres. Iban programados para el horario prime. En el show podrán ver todos los ingredientes. Para los que no vieron el programa será el contacto con propuestas frescas, creativas y sanas de entretenimiento. Será el acercamiento a los códigos culturales y a la exploración de una nueva alternativa de entretenimiento que ponga sobre la mesa no solo al cine o al teatro, sino también a la comedia.

La próxima función será en el teatro Astor Plaza en Bogotá, el sábado 14 de julio a las 8 de la noche. Posteriormente viajarán a Villeta, Villavicencio, Ibague y Cali.