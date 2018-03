Emblemática editorial argentina que une literatura y deporte celebra 15 años

Sebastián Meresman / EFE

Jorge Valdano, Eduardo Galeano, Roberto Fontanarrosa, Ángel Cappa y Víctor Hugo Morales tienen algo en común, todos ellos publicaron en Ediciones Al Arco, la emblemática editorial deportiva argentina que no tiene fines meramente comerciales y que celebra su decimoquinto aniversario.

Al Arco fue, de 2001 y 2002, una revista deportiva. En 2003 se convirtió en la primera editorial argentina dedicada a la literatura deportiva, según cuenta a Efe el periodista Marcos González Cezer, que fundó y dirige Al Arco junto a su colega Julio Boccalatte.

"Nosotros teníamos una revista, un mensuario, que se llamó Al Arco. Participó la plana mayor del periodismo argentino e inclusive también el periodista y escritor español Vicente Verdú. Pero bueno, nos quedamos sin dinero y después de un tiempo decidimos armar la editorial", sostuvo Cezer.

La primera publicación fue un libro de once cuentos. Valdano escribió el prólogo, Galeano la contraportada y Fontanarrosa realizó las ilustraciones. "Los conocimos por la revista. Entablamos relación, teníamos mucha empatía con Galeano, habíamos entablado una gran relación a partir de una entrevista que le hicimos. Después nos pusimos en contacto con Fontanarrosa que nos regaló la ilustración de tapa y once viñetas para los once cuentos del libro", explicó.

Este año, para celebrar el decimoquinto aniversario de la editorial, organizaron dos concursos: uno de cuentos y otro de microcuentos.

Los ganadores serán elegidos por Ezequiel Fernández Moores, Ariel Scher, Gustavo Grabia, Eduardo Sacheri y Juan José Panno, algunos de los periodistas y escritores más prestigiosos del país.

"Otro motivo de festejo es que vamos a estar por primera vez en la Feria del Libro de Buenos Aires", añadió con orgullo Ceser, que destacó que la editorial no tiene un cometido netamente comercial.

"Al contrario. Netamente profesional. El criterio para publicar un libro es que nos tiene que gustar. Hemos publicado libros que vendieron 32 ejemplares. Fueron libros brillantes. La clave del sello es que nosotros no vivimos del sello, por eso podemos sacar libros que tal vez no tengan ventas masivas pero sí tienen un rigor profesional fabuloso", señaló.

Además, algunos de los textos de la editorial fueron incluidos en la Campaña Nacional de Fomento de la Lectura "Leer también es una pasión", organizada por el Ministerio de Educación y Cultura de la República Argentina, que difundió cuentos de fútbol en los estadios durante partidos de la Liga argentina.

Según Ceser, antes los lectores preferían los libros de cuentos y ahora se inclinan más por los ensayos periodísticos y los de investigación.

"La literatura deportiva ya ocupa un lugar dentro de la literatura, porque hay centenares de periodistas que encontraron ese cauce para poder desplegar su imaginación y su talento. El deporte es un gran disparador de experiencias y de aventuras, es como una excusa para contar historias policiales, reales, o ficciones",