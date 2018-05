"En Colombia no todo lo que ocurre en Cultura tiene que pasar por Bogotá": Mariana Garcés

La satisfacción del deber cumplido le regalan noches placenteras de sueño tranquilo. La ministra Mariana Garcés sobrepone los logros obtenidos durante su gestión sobre el cansancio de ocho largos años de trabajo luchando por lo que, según ella, es lo más importante de una sociedad: la cultura. Horas interminables de parqués la han sacado de los múltiples compromisos que su cargo requiere y en sus planes no figura volver al escenario público.

Es abogada y especializada en Mercadeo y Negocios Internacionales, ¿a qué hora se le atravesó la cultura?

Yo toda mi vida he trabajado en el sector cultura. Antes de graduarme de la universidad fui asistente de la dirección de Colcultura en épocas de Amparo Sinisterra de Carvajal, ahí estuve tres años y conocí muy de cerca la integralidad de todos los procesos que se seguían en el Instituto Colombiano de Cultura del cual ella era directora.

Después, fui gerente de Telepacífico. Yo creo que la televisión regional es un vehículo cultural y una ventana para que desde las regiones se interprete su cotidianidad a Colombia y al mundo. No creo que en Colombia todo lo que ocurre en cultura tiene que pasar por Bogotá. Luego fui comisionada de la Comisión Nacional de Televisión, siempre he estado vinculada al sector cultura, y es muy importante que allí llegue gente con experiencia, con experticia y con una profesión como un abogado, ya que hay muchos temas de carácter contractual y legislativo que se desarrollan en el sector cultura.

Yo fui secretaria de Cultura de Cali, estuve a cargo de la Fundación de la Orquesta Filarmónica de Cali, fui directora ejecutiva de Proartes. Toda mi vida a girado en torno al sector cultura.

¿Cómo es un día de la ministra de Cultura?

Depende. Al principio del gobierno es diferente que al final. Yo generalmente si no tengo que viajar a alguna región del país, llego al ministerio entre las 7:30 y 8:00 de la mañana. Normalmente atiendo citas y siempre pido a la secretaria privada que me deje un espacio para pensar, porque los funcionarios no tienen espacio para pensar, para definir políticas o para trabajar con el equipo directivo. Entonces el día se pasa entre citas, atendiendo al sector que tiene una agenda compleja con los ministros, leer documentos, firmar y pensar.

Me gusta tener momentos para escribir, revisar y reflexionar sobre cosas. Llego a mi casa a las 8:00 p.m. cuando no hay actividades culturales en la noche, pero casi todos los días y todos los fines de semana hay eventos de este tipo; obras, exposiciones, conciertos. Tengo una ventaja y es que vivo muy cerca al Ministerio porque en Bogotá eso no es posible de otra manera. En mi casa veo noticias, leo y me acuesto temprano, a eso de las 10:00 p.m. ya estoy en cama.

¿Y en el tiempo de ocio?

Me gusta hacer varias cosas. Me gusta la música, leer y conversar. Yo comparto con los amigos y si quiere que le diga, para desconectarme totalmente, hago partidas de parqués. Tengo grupos de amigos que les gusta y son tres horas en las que uno solo piensa en soplar al otro y chao el mundo real.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le ha dejado este trabajo?

Son varias. Primero, haber contado con un equipo de trabajo muy profesional, yo creo que parte del logro de las metas de un ministro tiene que ver con un equipo en las direcciones del Ministerio, en la parte administrativa, tener una confianza total en el secretario general, en la dirección de contratación. Eso es fundamental para una buena gestión pública, que uno sepa que los recursos y las políticas se manejan de manera totalmente transparente.

También, haber tenido la oportunidad de estar del otro lado. Cuando uno ha sido secretario de Cultura de su ciudad o gestor cultural en diversas entidades, entiende las necesidades del sector y, cuando le toca trabajar por ello, tiene una comprensión más grande del tema.

¿Cuál fue el proyecto que se le quedó en el corazón?

“Leer es mi cuento”

¿Qué fue lo más difícil en estos ocho años de gestión?

Mejorar las fuentes de financiación. Eso es verdaderamente complejo y más en un sector que, generalmente, ha sido el Ministerio de los recursos escasos y bajo presupuesto. Adicionalmente, hacerle entender a equipo que a la provincia hay que tratarla bien y que no todo lo que ocurre en cultura pasa por Bogotá.

Otro reto fue llenar de sentido una cantidad de palabras que se dicen en el sector, por ejemplo, dicen “democratizar la cultura” y yo decía: no me hablen en ese lenguaje, qué van a hacer para llenar de contenido eso de democratizar la cultura, cómo va a entenderlo en las acciones del Ministerio, a dónde vamos a concentrar nuestras acciones. Hay que tratar de no tener unos términos burocráticos sino más bien ejemplarizantes con acciones en el país.

En materia de Cultura ¿cómo recibió el país y cómo lo entrega?

Es un Ministerio joven, apenas cumplió 20 años y siempre ha estado aparte de los devenires y las coyunturas políticas en Colombia, cada ministro le ha puesto su sello y cada administración le ha aportado al sector.

¿En algún momento pensó en dejar el cargo? ¿qué tan difícil es mantenerse durante ocho años?

Es muy difícil, yo lo conversé muchas veces, no solamente con la canciller, María Ángela Holguín, quien también se mantuvo durante los dos periodos del presidente santos, sino que lo hablábamos muchas veces con gente que tuvo esa experiencia en otros gobiernos como, por ejemplo, Cecilia María Vélez (ex ministra de Educación en el periodo 2002 – 2010 del presidente Álvaro Uribe Vélez). Ella me decía que quedarse ocho años es satisfactorio en la medida que usted ve los proyectos realizados concretos y sus impactos, pero es muy desgastante porque es un tiempo muy largo. La verdad es que si hago el balance fueron mucho más las cosas positivas que el cansancio. Yo siempre pensé que a los cuatro años, si el presidente resultaba reelecto, iba a cambiar su equipo.

¿Qué viene para Mariana Garcés? ¿continuará en el escenario público?

Descansar. Cómo le parece la felicidad de no contestar el celular el 8 de agosto. No creo que vuelva a lo público.

¿Qué cree que le quedó faltando? ¿qué se pudo hacer mejor?

Yo creo que siempre todo es susceptible de mejorarse, creo que los retos son mucho en este sector.

¿Cuántos libros lee al mes? ¿cuál fue la última película y obra que vio?

Hoy me leo menos libros de los que me leía antes, me estoy leyendo dos libros al tiempo que son: “Historia Mínima de Colombia” de Jorge Orlando Melo y “Hoy es siempre todavía” de Alejandro Gaviria.

La última película fue este fin de semana, fui a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia que tocó en vivo la banda sonora de Harry Potter y la última obra fue El Crimen del Siglo en el Teatro Colón.

¿Cómo define cultura?

Es lo que llevamos en la piel.

Entonces, por poner un escenario, ¿la tauromaquia es cultura?

Yo comparto la posición del ministro Juan Fernando Cristo cuando presentó la ley para prohibir la tauromaquia. Creo que el Ministerio de Cultura y la cultura como tal es un espacio para el debate de las ideas, para respetar que otros puedan pensar distinto y pienso que habrá argumentos de parte y parte, y ya serán las instancias judiciales las que definirán en esencia qué es lo que se debe hacer con las corridas de toros, pero sí siento que encerrar a un animal en esas circunstancias es complejo. Tampoco sé si las peleas de gallos sean parte de la cultura de un país, pero si lo hacen ya es hora de parar y evitar la barbarie.

A su concepto ¿quién es el artista que mejor representa a Colombia y por qué?

Hay muchos. Si uno piensa en la literatura tiene que acudir a Gabriel García Márquez que nos hizo conocer en el mundo entero, su literatura fue traducida a más de 100 idiomas, creo que nadie ha impactado tanto la comunidad internacional como él. Si se va a las artes prácticas está Fernando Botero con un reconocimiento enorme, Doris Salcedo, Oscar Muñoz, Beatriz Gonzales. Son muchos los nombres y también depende del momento en el que se viva.

En la música hay una línea comercial que la representa Shakira y Juanes, pero también está Carlos Vives, Totó la Momposina, la Negra Grande de Colombia.

¿La cultura debe ser gratuita?

No. Creo que las artes representativas tienen que tener un reconocimiento económico. La cultura de la gratuidad lleva a unos escenarios complejos, a que el público que puede pagar se acostumbre a no hacerlo. Lo que tiene que tener la esfera de las artes representativas son unas tarifas diferenciales que se acomoden a las posibilidades de todos los bolsillos, buscando siempre que los menos favorecidos económicamente o los estudiantes puedan acceder a un espectáculo de la misma forma que alguien que tiene capacidad económica.

Hablemos de Cali, su ciudad natal. ¿Cómo ve la ciudad en materia de cultura?

Siento que es una ciudad que le ha apostado a la gratuidad y eso le hace daño, pero eso tendrá que cambiar y el caleño tendrá que acostumbrarse a pagar y a reconocer a sus artistas con la compra de una boleta.

La veo muy fuerte en el campo de la danza y la música, ahí Cali tiene expresiones muy significativas, es quizá la ciudad que baila con sus más de 50 escuelas de salsa, grupo urbanos de gran nivel y grupos folclóricos que recogen toda la tradición del Pacífico colombiano. Además, Incolballet como la única escuela de danza clásica profesional del país.

Por otro lado, su oferta en artes visuales también ha sido significativa. Que Oscar Muñoz sea parte de nuestros artistas y que tenga un espacio como “Lugar a Dudas” es muy importante para la ciudad, así como lo que hace el Museo de Arte Moderno la Tertulia. Es una de las pocas ciudades de Colombia que tiene una orquesta sinfónica profesional que es la Filarmónica de Cali.

Pero seguimos pensando que en Cali solo se baila ¿cómo se introduce al caleño en otras expresiones culturales que son apetecidas en ciudades como Bogotá?

Yo creo que acá hay más gente sensible hacia esas manifestaciones, pero ser reconocidos como una ciudad que baile no es algo negativo sino positivo. Si uno piensa en una ciudad como Buenos Aires lo primero que se le viene a la cabeza es el tango y eso no quiere decir que no existan otras manifestaciones culturales. La danza es una exigencia y una disciplina enorme.

Lo importante en Cali es que el tema de la salsa y de la danza urbana viene de los barrios menos favorecidos y agrupa a una serie de muchachos en torno a la danza que les implica una disciplina férrea y estar lejos de todas las dinámicas de la calle. Es un movimiento muy popular y muy arraigado en la piel del caleño.

¿Cómo ve los grandes espectáculos culturales en Cali como el Salsódromo y el Petronio?

El Salsódromo a partir de unas críticas que se le hicieron mejoró dramáticamente. Hicimos, adicionalmente, una mesa con Corfecali y las secretarías del departamento y de Cali para trabajar de la mano con las escuelas. Yo creo que eso se notó en la última feria.

El Petronio tal vez es uno de los festivales más importantes de música que tiene el país y de las comunidades negras el más grande, el más significativo, el que reúne a todo el Pacífico y ese es un reconocimiento que siempre habrá que hacerle a Germán Patiño Ossa.

¿Cuál es su salsero favorito?

Me gustan varios, obviamente Niche y Guayacán que son los de mi ciudad. De afuera me gusta el Gran Combo y sobre todo Celia Cruz.