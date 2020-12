Los grupos artísticos En el acto teatro y La Cuarta Raya del Tigre se unieron para acercar a las personas, a través del humor y la adaptación de alguna obras, a la literatura. La creación de unos videos, como piezas publicitarias falsas para los libros, ha sido la estrategia que han puesto en práctica para cumplir con dicho fin.

En la búsqueda de nuevos formatos para acercar a la gente a la lectura y la escritura, La Cuarta Raya del Tigre, un colectivo que busca hablar de la literatura desde un punto de vista particular, se unió con el grupo artístico en El acto teatro. En colaboración, las dos agrupaciones crearon productos literarios que salen de tres escritos: El Corazón delator, de Édgar Allan Poe; Dorian Grey, de Óscar Wilde; y La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. En palabras de Natalia Soriano, miembro de La Cuarta Raya del Tigre, “lo que hicimos fue tomar algo de esos libros, crear un producto y hacerles publicidad con la idea de que la gente mire el video y busque el libro original”.

La Cuarta Raya del Tigre está conformado por estudiantes de creación literaria, comunicación social y gestión cultural. Este grupo es el creador de Discreto Caos, festival poético azaroso que busca involucrar al otro con la creación a través del juego, y del New Roman Times, periódico literario que promueve la lectura y la escritura. Por su parte, El acto teatro está conformado por tres actores y dos actrices egresados de la carrera de arte dramático de la Universidad Central, y busca entregar un contenido diverso, tanto para el público que consume teatro y contenido audiovisual como para el que no lo hace. El grupo ha participado en el Virtual Variety Fest, organizado por The Rose Company (Londres) y Media Naranja (Colombia), y en Cortos Qarentena Festival, entre otros certámenes.