19a Muestra Internacional Documental de Bogotá (Midbo)

Entre lobos, la vida después de la guerra

Marco Cortés / @dementeurbanita

El realizador estadounidense Sean Convey un día decidió comprar un billete de ida a Bosnia-Herzegovina queriendo buscar una historia que humanizara el conflicto. “Creo que los medios sensacionalizan el conflicto , hablan de la gente desde los estereotipos y yo quería una mirada más cercana y honesta”, asegura el documentalista.

Este último viaje le permitió al joven realizador audiovisual encontrarse con una especie de “pandilla” de motociclistas autodenominada “los lobos”, en Livno, un pequeño y escondido pueblo de este país balcánico. Los motoristas son veteranos de la guerra librada a principios de la década de 1990 en la antigua Yugoslavia.

“Compre un boleto de ida a Bosnia - Herzegovina buscando una historia que había escuchado sobre estos motociclistas que intentaban salvar un grupo de caballos salvajes en peligro de extinguirse en su pueblo. Me costó tres años encontrarlos y lograr construir la confianza con los veteranos del club. En total tardé cerca de 10 años”, afirma Convey.

Los veteranos y ahora motociclistas también intentan salvar su comunidad del abandono y olvido estatal. Los “lobos”, luego de la guerra, se dedicaron al trabajo humanitario en Livno. Se les ve ayudando en oficios varios, unas veces pintando casas, otras, en algunos arreglos en un orfanato del poblado, y finalmente tratando de salvar un grupo de caballos salvajes de su total extinción a causa de la cacería y diezmados por las minas antipersonales que se sembraron a causa de la guerra. ¿A quién intentan ayudar o salvar? ¿a ellos mismos?

En principio parece un film que trata de documentar la vida que ahora llevan estos experimentados excombatientes. Sin embargo, poco a poco, con un ritmo sutil, Convey adentra a los espectadores a cuestiones viscerales de la guerra en los balcanes, pero también de la guerra como fenómeno humano.

¿Qué intentan a través de este trabajo humanitario los veteranos de la guerra bosnia? ¿Perdón, olvido, expiación, recuperar lo que al guerra les arrebató? ¿Qué les arrebató la guerra? Como documental observatorio Among Wolves suscitará preguntas que quizá no queden resueltas, no tienen por qué, pero si quedan abiertas a la interpretación. Y no cabe duda que el espectador colombiano no dejará de pensar qué pasará con excombatientes guerrilleros y militares colombianos cuya vida y oficio fue el combate.

Los caballos que cuidan los “lobos” tienen muchas similitudes con sus custodios, afirma Convey: “Los caballos son el símbolo de fortaleza y sobrevivencia que ellos buscan en sus propias vidas”. Los caballos de estas montañas de Livno están a su suerte, como también lo están los veteranos y su comunidad en un país donde el desempleo ronda el 70%, según cifras no oficiales. Sobre los caballos tienen cuidado esta pandilla de veteranos, igual que muchas tareas que no se pagan (y no se pueden pagar) en este pueblo ¿Pero quién cuida de los veteranos?

Preguntas sobre cuestiones aún latentes en distintos países alrededor del mundo, pero también cuestiones que nos interpelan como humanidad se verán en las más de 90 películas que la MIDBO trae este año a Bogotá.

Among Wolves tendrá 4 funciones hasta el 8 de noviembre y es parte de la sección internacional “Otras miradas” de la que hacen parte 18 peliculas más.