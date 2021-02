En entrevista, la escritora venezolana habla sobre su vínculo con la literatura, acerca de cómo las plataformas digitales son un punto de encuentro entre escritores y lectores, así como de la publicación de la bilogía Perfectos mentirosos.

La tecnología ha permitido que se logren muchas cosas que antes parecían impensables. Ahora podemos tomar clases desde nuestra casa, aprender idiomas con una aplicación móvil o acceder a la información que queramos con solo dar un clic. Wattpad es parte de esta revolución, pues es un espacio en la red en el que escritores y lectores se encuentran para disfrutar de las historias y de la conexión que estas generan. En este contexto, la joven venezolana Álex Mírez, ahora fichada por Penguin Random House, llega a todas las librerías del continente con la bilogía Perfectos mentirosos.

Lo invitamos a leer las declaraciones de Johnny Pacheco a Leonardo Padura en “Los rostros de la salsa”

¿Qué les espera a los lectores que se lleven a casa Perfectos Mentirosos?

Una historia con un poco de todo. Una historia para crear teorías, reírse, confundirse, enamorarse y pasar un buen rato. Tal vez, también, una historia para entender por qué decir mentiras no es nada bueno en ningún caso. Y, en definitiva, una historia para aprender qué no hacer en la vida. Hay que tener la mente bastante abierta para leer esta bilogía. Aquí nada es lo que parece, las cosas se pueden torcer en cualquier momento y las emociones pueden ser muy distintas en cada capítulo.

¿Qué puede contarnos sobre usted?

No hay mucho que contar. Me dedico a escribir y a sobrevivir en lo que es ahora un lugar como Venezuela, lo que me obliga a trabajar mucho. Disfruto los videojuegos y las series de televisión, es lo que hago cuando no estoy escribiendo, pues me dan inspiración. Les tengo mucho cariño a mis historias, a la plataforma de Wattpad y a mis lectores. Son algo sin lo que no podría vivir ahora. Me gusta emocionarme con ellos, comportarme como la lectora que también soy y demostrar que no soy tan seria como puedo parecer. Claro que hay mucho más de mí, pero no es demasiado interesante como la vida de un personaje de novela. Ojalá lo fuera.

En las redes sociales y en las plataformas digitales es común encontrar comentarios negativos, una tendencia al odio hacia el otro, que dice mucho de la manera en la que socialmente nos estamos relacionando. Pero también hay otras narrativas más empáticas y positivas, y me gustaría que habláramos un poco de ellas, del modo en que los lectores en Wattpad contribuyeron a su formación como escritora y a la construcción de Perfectos mentirosos.

Mostrar algo al mundo hecho por ti significa enfrentarse a todo tipo de comentarios. Hacer arte implica entender que no a todos les va a gustar tu trabajo. El camino para aceptarlo es complicado, pues puede afectarte emocionalmente. Pasé por eso, e incluso en cierto momento quise abandonar mis planes, porque no sabía de qué forma manejar lo que estaba sucediendo, pero aún sin saberlo seguí y fui aprendiendo. Se trata de tomar lo constructivo, por supuesto, pero también de elegir lo que te hace sentir bien a ti, ya que a fin de cuentas tú eres la persona a la que debes complacer. Luego están los lectores, que cumplen un papel fundamental. Siempre he dicho que no son tontos. Ellos saben cuándo haces algo por pasión, es lo que más aprecian. El apoyo que puede dar la mayoría de ellos es increíble. Es, de hecho, lo que ayudó a que Perfectos mentirosos se hiciera notar. Puse mi esfuerzo y ellos me recompensaron con sus comentarios, y lo siguen haciendo con su lealtad. Es cierto que el público de Wattpad es muy diverso y que encarar las opiniones es muy difícil, pero ningún camino correcto es fácil y la batalla entre el escritor y sus escritos tampoco lo es. Gracias a los lectores que se detuvieron a recordarme cuánto significan mis historias para ellos, mi camino ahora se ve bastante inspirador. Estoy muy agradecida.

Si le interesa leer más de Cultura, le sugerimos Historia de la literatura: “Libro del orden de caballería - Príncipes y juglares”

Algo interesante de la historia es el papel que cumple en ella la literatura, ¿cómo empezó su relación con los libros?

De pequeña me encantaban los cuentos. Mi abuelo solía contarme muchos, pues pasaba bastante tiempo con él. Eso influyó muchísimo en mí, porque no eran los típicos cuentos infantiles, eran historias a las que él les agregaba voces especiales y efectos increíbles. Mi favorito era El jinete sin cabeza. Cuando fui creciendo me hablaba mucho de Stephen King, y mi interés por las novelas empezó ahí. Ya después hice mis propios fanfics en foros, hasta que un día llegué a Wattpad, empecé una historia original y toda mi vida cambió de forma inesperada e increíble. Y aquí estoy.

Sus obras en Wattpad, en las librerías del mundo y otras más en archivos de Word esperando por terminarse. ¿Cuál es el significado que tiene para usted la palabra escritora?

Primero, escribo porque eso es lo que me ayuda a liberarme de muchas cosas. No me considero la escritora feliz que se siente perfecta consigo misma. Hay muchísimo aquí que descargo y que voy dejando atrás con ello. Necesito que esté escrito de alguna forma para poder soltarlo. Y esa es la parte que ha estado conmigo desde siempre, la que en primer lugar me dijo: “Escribe algo”. Luego está el otro lado, el que lo ve como lo que quiero hacer toda la vida. Por esa razón, debo tomarlo como se toma cualquier trabajo: intentar aprender e intentar mejorar, porque pienso que un escritor nunca alcanza un límite de logro y no debe tener límites mentales ni de perspectiva. Un escritor debe estar constantemente absorbiendo, evolucionando y ampliando las fuentes de inspiración, así como la capacidad narrativa. No hay una definición específica para mí. Esta publicación, esto que he alcanzado junto con mis lectores, es de las mejores cosas que me han sucedido en la vida, pero aún hay mucho más por hacer. Aún hay muchas historias que quisiera contar, porque mis carpetas están repletas de ideas que voy a intentar mostrar al mundo.

¿Qué hay de Álex Mírez en los diferentes estudiantes de Tagus?

Hay algunas cosas medio ocultas, pero no en forma de rasgos. Eso es lo divertido y liberador para mí. Siempre me gusta darles personalidades únicas a mis personajes porque se trata de escribir sus vidas de acuerdo con lo que sus características requieren y a lo que la trama necesite. No dejo que nada de mi personalidad, de mis preferencias o de mis ideales influya en lo que voy a escribir. De eso se trata: crear mundos, crear vidas, crear mentes. Si solo me apoyara en lo que creo, caería en la limitación y entonces qué más voy a contar. Sin duda, hay experiencias mías puestas en escenas, cosas que sé que son posibles que sucedan, pero nadie reacciona como yo lo hice en su momento y eso me alegra.

Lo invitamos a leer un perfil de Johnny Pacheco, en homenaje al legado que deja en el mundo de la salsa

Aegan, Adrik y Aleixandre, los hermanos Cash. Personajes claves en el desarrollo de esta historia. Juguemos a casar, besar y matar con ellos.

No puedo matar a ninguno. He dicho algunas veces en redes sociales que tengo favoritismo por uno de los tres, lo cual no influyó en nada a la hora de hacer la trama. Esto solo influye en mi lado de lectora y fan que también tengo por estos hermanos. Sin embargo, como creadora tengo una especie de cariño equilibrado por todos. Ahora, si necesitas una respuesta, ¿podría casarme con los tres? (Risas). Mis lectores se reirían al leer eso que acabo de decir. Ellos me entienden. Nosotros nos entendemos.

¿Cuáles sueños tenía Álex Mírez en 2016 y cuáles tiene en 2021?

Álex no tenía ninguna expectativa en 2016 distinta a la de divertirse compartiendo una historia y encontrar tranquilidad escribiendo. Todo el apoyo que recibí pasó de forma inesperada y aún me sigue pareciendo absolutamente impresionante. Ahora tengo metas más concretas porque sé de lo que soy capaz, sé que tengo un camino lleno de posibilidades y que me puedo esforzar para que se conviertan en hechos. Obviamente, no sé qué va a suceder, no sé si pasará como quiero, pero espero seguir sintiéndome satisfecha con mis historias y tener más oportunidades de publicar mis libros. Espero poder seguir trabajando con Wattpad y con Penguin Random House y que mis libros hagan sentir bien a cualquiera que necesite desconectarse de la realidad, que sean una compañía y un escape, que se conviertan en un recuerdo feliz. Hasta ahora, nada me hace sentir mejor que saber que he logrado eso.