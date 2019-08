Escritor kurdo preso en centro de inmigrantes gana premio literario en Australia

Boochani, quien se encuentra en unas instalaciones auspiciadas por Camberra en la isla de Manus -en el norte de Papúa Nueva Guinea-, escribió a través de mensajes de wasap el libro "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison" ("Sin amigos, solo las montañas: Escribiendo desde la prisión de Manus").

La obra, que relata la experiencia del periodista en el centro para inmigrantes que Australia tiene en Manus y en el que quedó detenido en 2013, es descrito por el jurado del premio como un testamento de la resistencia.

El libro es “profundamente importante y (como) un acto sobrecogedor de testimonio (es) un testamento del poder salvador que tiene la escritura como (un acto de) resistencia”, remarca la Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur que otorga el premio.

“No quiero hablar sobre literatura, solo quiero decir que pienso que la comunidad literaria como parte de la sociedad civil de Australia es parte de nuestra resistencia contra el sistema y creo que es muy valiosa”, dijo Boochani en un mensaje reproducido por la biblioteca en un tuit.

El periodista kurdo iraní, quien aguarda a ser acogido por un tercer país, ya obtuvo el pasado febrero por el mismo libro el Premio Literario Premier de Australia en la categoría de no ficción que organiza The Weeler Centre.

El centro de detención de Manus cerró en 2017, pero Boochani forma parte de un grupo de unos 600 hombres que permanecen en la isla en campos de refugiados sin poder ir a Australia, que rechaza acoger a los migrantes que intentaron entrar al país por vía marítima.

Australia retomó en 2012 su política de detención de los "sin papeles" en terceros países y en unas condiciones que han sido denunciadas por organismos internacionales, entre ellos la ONU.

Muchos de los refugiados y solicitantes de asilo que intentaron entrar en Australia por vía marítima han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros han escapado de la discriminación, como la minoría rohinyá en Birmania (Myanmar) o la bidún en la región del Golfo.

Así escribió "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison" ("Sin amigos, solo las montañas: Escribiendo desde la prisión de Manus").

Y los golpes no lo menguaron. Tampoco los insultos, mucho menos las enfermedades, el hambre o la depresión. Con un celular que logró ingresar a su celda después de tranzar a uno que otro guardia, el periodista kurdo iraní, Behrouz Boochani, - preso desde hace cinco años en la isla de Manus en Papúa Nueva Guinea – escribió vía Whatsapp un libro que fue galardonado en la categoría de no ficción del Premio Literario Premier de Victoria en Australia.

Los mensajes fueron recibidos por Omid Tofighian, un Doctor en filosofía de la Universidad de Leiden, quien tradujo los mensajes enviados desde prisión. ‘No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison’ (Sin amigos, solo las montañas: Escribiendo desde la prisión de Manus)

“Las palabras tienen el poder de desafiar a los problemas inhumanos”, dijo el hombre en diálogo con la BBC. "En cierto modo, estoy muy contento porque somos capaces de llamar la atención sobre esta difícil situación, pero, por otro lado, siento que no tengo derecho a celebrar, porque tengo muchos amigos que están sufriendo en este lugar. Lo primero para nosotros es conseguir la libertad y salir de esta isla y comenzar una nueva vida".

El asunto va más allá de ser un reconocimiento literario, el premio es, para el periodista, un elemento más de una lucha que considera ignorada por el mundo.

"Ganar el premio literario de Victorian Premier es una victoria para todos aquellos que han sido tomados como rehenes por el gobierno australiano en Manus & Nauru en los últimos seis años. Este premio reconoce la resistencia histórica de innumerables refugiados, y muchos australianos que nos han apoyado".

Behrouz Boochani está preso en la isla por intentar ingresar en a Australia en bote y sin la documentación exigida por las autoridades. Situación que es castigada con severidad. El Gobierno de Canberra considera que dichas detenciones son fundamentales para disuadir a los contrabandistas de inmigrantes.

"Es la voz de testigos, un acto de supervivencia y una narración de primera mano, un llanto de resistencia, un vivo retrato de cinco años de encarcelamiento y exilio", destacó The Weeler Centre, que organiza este prestigioso premio literario.

Los organizadores hicieron una excepción con Boochani ya que los concursantes solo pueden ser residentes permanentes o ciudadanos australianos.

“Creo que este libro tiene el potencial como para cambiar el fascismo y denunciar lo que los gobiernos sucesivos han hecho en Manus y Nauru, en los últimos seis años. Uno de mis principales objetivos es publicar el libro a nivel internacional y estamos trabajando arduamente para presentarlo a lectores de todo el mundo”, agregó el comunicador.