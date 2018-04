Escritoras inspiran el afiche de la Feria del Libro de Madrid

REDACCIÓN CULTURA

Una de las decisiones para que la autora Paula Bonetutora plasmará la feminidad en La Feria del Libro de Madrid este año, fue denunciar de alguna manera cómo las mujeres han sido silenciadas. Bonet expresó esto en la presentación de la imagen en la Casa de la Panadería de Madrid, España.

Elena Medel, Violeta Parra, Sara Herrera Peralta y Louise Bourgeois fueron unas de las poetas en la que se inspiró Bonet para su afiche. En la imagen hay varios conceptos. Por ejemplo, la cabeza es de Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana. De Ngozi sale un lirio que hace una representación hacia el libro Hombres que cantan nanas al amanecer y comen cebolla, escrito por Sara Herrera Peralta.

Según el diario El Mundo de España, Bonet mencionó que “con los lirios y la tinta china empiezo a tejer, como Louise Bourgeois, en blancos y amarillos, una trama que cubre la cabeza de la nigeriana. Las alusiones a la tierra y a la vida del Cuaderno de campo de María Sánchez dibujan esa cabeza de vaca que asoma por la izquierda".

Manuel Gil, director de La Feria del Libro de Madrid dijo que este diseño "es un homenaje a las mujeres escritoras, y por añadidura lectoras, que sintoniza perfectamente con la propia identidad de la Feria y que constituye un objeto artístico de extraordinario valor".

Con su trabajo Bonet busca reivindicar el papel de la mujer en la escritura. Se debe exaltar también el trabajo de las autores de grandes obras. "Me da pena que en los libros que metía en la mochila para ir al colegio no había nombres de mujeres y me produce un gran dolor haber llegado a los referentes literarios femeninos pasados los 30 años", le contó Bonet a ese diario.