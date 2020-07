Harper´s Magazine, una de las revistas más antiguas de Estados Unidos, hizo pública una carta en la que escritores, historiadores, periodistas, guionistas y profesores, expresan su preocupación frente al peligro latente de dar opiniones fuera de la corriente dominante.

Anne Applebaum, Margaret Atwood y Noam Chomsky son algunos de los nombres que figuran dentro de la lista de más de 100 personas que firmaron Una carta de justicia y debate abierto. Ellos dejan un mensaje claro: la libertad de expresión está coartada y la democracia misma está en peligro. La resistencia y el silenciamiento de opiniones no solo se dan en la arena política, la esfera cultural también muestra actitudes de intolerancia frente a pensamientos contrarios. De ahí, que los firmantes afirmen que el respeto por la inclusión y la diversidad es una cuestión social y política.

Le sugerimos leer El legado del filósofo Rubén Sierra Mejía en Barranquilla

La carta comienza reconociendo y dando apoyo a las protestas sociales que el mundo ha presenciado en los últimos días. El grito por la justicia social, y el reconocimiento de la diversidad y la equidad son transversales al mensaje de la carta: la inclusión se debe dar en todas las esferas sociales, ello incluye la educación, el periodismo, las artes y demás disciplinas. Por esa razón, afirman que “la inclusión democrática que queremos se alcanzará, únicamente, si alzamos la voz en contra del clima de intolerancia que se siente por todos lados”.

Los firmantes denuncian que la libertad de expresión, siendo la columna vertebral del liberalismo, es lo que está en riesgo. En lugar de profundizar sobre ello, las reacciones son represivas: los editores son despedidos por artículos controversiales, los libros se remueven de las estanterías y los periodistas son censurados. Incluso, hay pensadores, escritores y artistas que temen por su seguridad e integridad a la hora de dar opiniones fuera del pensamiento dominante.

“La forma de derrocar malas ideas es a través de los argumentos y la persuasión, no por medio del silenciamiento de ellas. La justicia y la libertad no pueden existir la una sin la otra. Si no defendemos la base de nuestro trabajo, no podemos esperar que el Estado lo haga por nosotros”. Así termina esta carta, este llamado, que busca incitar a las personas a defender la igualdad, libertad y diversidad.