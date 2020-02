Teatro

Esquina Berlín

Natalia Soriano Moreno

Quiero preguntarle, querido lector: ¿qué hará este jueves o viernes en la noche? Espero, que aún no tenga ningún plan, pues pretendo hablarle de esta obra para que vaya conmigo a verla, como si fuéramos dos grandes amigos.

¿Cuál es la esquina que más recuerda de su ciudad?

Esquina Berlín es Coraline, una mujer que se muerde el labio, usa abrigo rosado, pantaloneta amarilla, tacones plateados y bolso rojo. Ella tiene “miedo de dormir, pero no de morir”. Ella quisiera matarse (perdón si soy muy específica), pero no tiene un horno microondas en el cual meter la cabeza. Esquina Berlín es Jim, un hombre de gafas rosadas, cicatriz debajo de la barba, chaqueta de cuero, camisa verde y botas negras (perdón si soy muy específica y no le dejo imaginar del todo al personaje). Él siente que siente que Coraline “es mala, como veneno en la vena”. Esquina Berlín es un cuarto sin horno microndas, una cama destendida, revistas, discos de vinilo, una caja de leche y pizza en el suelo (perdón si volví a ser muy específica con la descripción). Esquina Berlín es una historia narrada por tres voces (música, cuerpo y vídeo). Esquina Berlín es una esquina de una ciudad en la que Coraline y Jim se conocen para ir a un cuarto y comenzar una relación que luego será contada por músicos, dos actores y un proyector.

¿Qué canción sonaba en esa esquina?

En Esquina Berlín (lamento arruinar la sorpresa) hay tres sombras con piano, batería y bajo. Ellas escuchan a Coraline llorar sobre la cama y preguntar por su hija, ven a Jim correr en la noche y arrastrar a Coraline por el cuarto, conocen las distancias, los silencios y los enojos que hay entre ellos.

Las sombras saben lo que sucede, no siempre hablan, entran en momentos precisos para recordar que en la vida siempre hay un piano, una batería y un bajo detrás de nosotros, que algún día, narraran a otro lo que nos suceda.

¿Las paredes tienen oídos, corazón, ojos y boca?

En Esquina Berlín las paredes del cuarto conocen las texturas de Jim y Coraline, tienen su propio lenguaje. Se destrozan con la partida de alguno de los dos, se vuelven agua cuando Jim quiere diluirse de sí mismo, se ponen borrosas en el momento en el que ambos habitan una nueva realidad.

En Esquina Berlín los que desaparecen se vuelven mariposas que salen de las paredes.

¿“El amor muere por muerte natural”?

Esquina Berlín es Coraline que muerde a Jim, es Jim que ahorca a Coraline, es Coraline que le pide un abrazo a Jim, es Jim que “está triste por Caroline, pero no la extraña”, es Coraline que encuentra algo de sí misma en Jim, es Jim que está con Coraline, pero al mismo tiempo sabe que no es él quien está con Coraline. Esquina Berlín es una pareja que necesita del monólogo para decirle al otro lo que calla.

Esquina Berlín es la historia de una relación que se hunde, se aleja y se parece a un cuarto sin horno microndas, con una cama destendida, revistas, discos de vinilo, una caja de leche y pizza en el suelo.

Entonces, después de leerme, ¿le gustaría ir al teatro conmigo?

Corporación Colombiana de Teatro

Calle 12 # 2-65

Dirige: Sebastiám Illera

Tel: 316 3252245

J-S 7:30pm

Hasta el 22 de Febrero.