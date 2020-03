“Este espacio nos pertenece”: carta abierta de colaboradores de Arcadia

Joseph Casañas - @joseph_casanas

No hay tiempo ni ganas para el duelo eterno. Después del golpe que significó la decisión del Grupo Semana de “suspender” durante abril y mayo la circulación de la revista Arcadia y de despedir a tres de los cuatro periodistas que sacaban adelante la publicación cultural, el Consejo Editorial de la revista, comandado por Marianne Ponsford, exdirectora y fundadora la publicación, y Juan David Correa, exdirector de esta, se limpiaron la sangre en el ojo y sin pensarlo dos veces se movilizaron para invitar que el proyecto no naufrague.

El resultado de la indignación canalizada es una carta abierta firmada por cientos de colaboradores, lectores e integrantes del sector cultural, en el que se manifiesta la intención de iniciar un nuevo proyecto editorial que rescate los valores que convirtió a Arcadia en la revista cultural más importante del país.

“Ahora queremos un nuevo proyecto, que sea otro e independiente, para poder continuar con este que acaba de terminar porque dejará de ser lo que era. El nombre de ese espacio tendría que cambiar, pero queremos que parta de las mismas fuerzas. Necesitaremos, más que nunca, el apoyo de los lectores y de todo aquel que esté dispuesto a hacer de este un proyecto económicamente posible”, dice la misiva firmada por, entre otros, Andrea Mejía (escritora, filósofa y columnista), Carolina Sanín (escritora y columnista), Antonio Caballero (periodista y escritor), Giuseppe Caputo (escritor), Carlos Malagón (abogado), Rodrigo Uprimny (cofundador de Dejusticia), Vivian Newman (directora de Dejusticia), Ramiro Bejarano (abogado y columnista), Brigitte Baptiste (rectora de la Universidad EAN) y Andrea Echeverri (música).

Lo invitamos a leer: “El futuro de Arcadia es incierto”, dice la exeditora general de la revista

Los firmantes de la carta plantean una pregunta: “¿Qué es lo que buscamos ahora y lo que necesitamos para vivir, para no perder el sentido?” y comparten la respuesta: “Alegría, confianza, amor, expresión del pensamiento libre. Estar con otros, de maneras nuevas e imprevistas. Poder creativo. Estas eran las fuerzas que se anidaban en ARCADIA, un proyecto del que nos alimentamos quienes estuvimos cerca o vinculados a él gracias a su equipo y sus lectores, a su presencia verdadera y continua. ARCADIA, por lo que representó, por haber sido un espacio de ejercicio real de la libertad de escritura y de lectura, fue para nosotros una reserva vital”, dicen.

Camilo Jiménez Santofimio, quien hasta el pasado martes 17 de marzo fue el director general de la revista, dice en diálogo para El Espectador, que “lo que muestra la carta es que Arcadia no es solo la marca de una empresa, sino que es un proyecto cultural y social que se hizo realidad con el talento de muchos colaboradores. Aplaudo el hecho de que el sector cultural este protestando, porque así se trate solo de una suspensión temporal, es una agresión contra un proyecto se vio violentado por la decisión de despedir a un equipo al que no le permitieron una transición interna, o darle el mínimo chance de proponer una alternativa para enfrentar la crisis”, dice.

El exdirector general de Arcadia comparte unas reflexiones tras la decisión tomada por el Grupo Semana. Habla de marginalidad, de independencia periodística, de auto gestión y de las prioridades empresariales del grupo editorial al que pertenece la publicación.

“Lo que muestra la carta es que Arcadia no es solo la marca de una empresa, sino que es un proyecto cultural y social que se hizo realidad con el talento de muchos colaboradores"

“Arcadia fue posible durante 15 años en el Grupo Semana, eso quiere decir que la revista, sus libertades y el valor que representó, fue porque esa empresa lo hizo posible. En los dos años que fui director de Arcadia, en ningún momento me limitaron mi campo de acción, ni como gestor del proyecto, ni como director editorial, ni como periodista.

Además: Grupo Semana confirma la suspensión de publicaciones impresas de Arcadia, SoHo y Jet-set

Sin embargo, Arcadia siempre ha sido un proyecto muy pequeño dentro del Grupo Semana, y no solo pequeño, sino marginal, es decir, que no ha estado en las prioridades estratégicas de la empresa, siempre ha dependido de sus directores velar por su existencia, y velar por su relevancia. Marianne Ponsford y Juan David Correa se echaron al hombro ese proyecto durante 13 años y lo convirtieron en el proyecto que es hoy, un patrimonio cultural y material de este país. Tengo la sensación de que la suspensión obedece a esa misma marginalidad. En un momento de crisis, la empresa piensa que lo primero que tiene que recortar son las cosas menos importantes y pensaron que Arcadia no era tan importante. No se dieron cuenta que estaban cometiendo un error enorme, porque Arcadia es mucho más que una revista de entretenimiento”, agrega el periodista.

La filósofa, escritora y columnista, Andrea Mejía, considera que la carta que ha sido firmada por los integrantes del sector cultural que han tenido que ver con Arcadia, considera que “la fuerza creativa es nuestra y no de un grupo que tiene la infraestructura y la marca, esa fuerza creativa nos pertenece a todos los seres humanos y la apuesta es ponerla al servicio de un nuevo proyecto. Un espacio para el ejercicio de la razón, de la creatividad, del pensamiento de todos.

Ahorita es responsabilidad de todos unirnos en torno a este espacio y para hacerlo hay mil maneras de estar, desde la presencia, el ánimo, la alegría. A eso sí le estamos apostando. A que este espacio siga muy vivo, se fortalezca de este golpe y sea más fuerte por ser independiente”.

Sobre la decisión tomada, en el comunicado del pasado miércoles 18 de marzo, el Grupo Semana dice que reitera su “compromiso con el cubrimiento informativo y la generación de contenidos de temas culturales, como lo ha venido haciendo desde hace 15 años la Revista Arcadia. Sin embargo, de manera temporal, dada la coyuntura, la edición impresa de Arcadia –que se publica cada mes– no circulará en abril y mayo de este año".

En grupo editorial anunció que, desde ahora, Juliana Restrepo Tirado, actual directora general de Eventos y Foros Semana, asumirá el liderazgo de los contenidos y proyectos culturales del Grupo Semana. "Juliana cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector cultural, fue directora del Museo de Arte Moderno de Medellín y del Instituto Distrital de las Artes en Bogotá y colabora de forma permanente con instituciones e iniciativas de arte y cultura en Colombia. Entre 2014 y 2016 dirigió la unidad cultural de Semana".

Según el comunicado oficial emitido por el Grupo Semana, el impacto económico generado por el coronavirus motivó la decisión de "suspender" hasta por 60 días las ediciones impresas de las revistas Arcadia, SoHo, Jet-set, Semana Educación y Semana Sostenible.

"Durante este tiempo se definirá cuál será la frecuencia de estos títulos y trabajaremos para fortalecer la presencia de estos en nuestras plataformas digitales. La prioridad es que nuestras audiencias sigan recibiendo los contenidos de calidad que durante 38 años ha producido esta casa editorial", dice el texto publicado por la casa editorial.

"Le apostamos a que el espacio siga muy vivo, se fortalezca de este golpe y sea más fuerte por ser independiente”.

Texto completo de la carta impulsada por el Consejo Editorial de Arcadia

“Este espacio nos pertenece”: carta abierta de colaboradores de ARCADIA, lectores y el sector culturalEl mundo ha cambiado pero seguirá siendo el mundo. Lo que se nos ha mostrado en estos días depandemia es la irrealidad de los valores que creíamos seguros. ¿Qué es lo que contrarresta el miedo, lo hace retroceder y lo convierte en vida? El lenguaje que comunica, no el que aterroriza o fragmenta, o el que da órdenes sin racionalidad ni juicio. ¿Qué es lo que buscamos ahora y lo que necesitamos para vivir, para no perder el sentido? Alegría, confianza, amor, expresión del pensamiento libre. Estar con otros, de maneras nuevas e imprevistas. Poder creativo.

Estas eran las fuerzas que se anidaban en ARCADIA, un proyecto del que nos alimentamos quienes estuvimos cerca o vinculados a él gracias a su equipo y sus lectores, a su presencia verdadera y continua. ARCADIA, por lo que representó, por haber sido un espacio de ejercicio real de la libertad de escritura y de lectura, fue para nosotros una reserva vital.

El 17 de marzo ARCADIA fue suspendida por decisión de las directivas del Grupo Semana, y estas echaron a tres de las cuatro personas que conformaban el equipo. Por eso, ese día ese espacio se cerró para nosotros de manera violenta e inexplicable. Ahora no importa tanto girar entorno a eso, especular, agotarnos en luchas innecesarias, sino saber que ese espacio se puede repensar y reinventar porque nos pertenece y lo hemos hecho nosotros (aunque no nos pertenezcael nombre): editores, directores, colaboradores y lectores. Lo importante ahora es poner esas facultades y poderes a salvo, y no trabajar más para caudales impersonales o personales que fallecen. En este momento en que la humanidad se sabe frágil, lo importante es trabajar, leer, escribir, pensar y crear todos juntos, como lo hemos hecho durante los últimos quince años.

Ahora queremos un nuevo proyecto, que sea otro e independiente, para poder continuar con este que acaba de terminar porque dejará de ser lo que era. El nombre de ese espacio tendría que cambiar, pero queremos que parta de las mismas fuerzas. Necesitaremos, más que nunca, el apoyo de los lectores y de todo aquel que esté dispuesto a hacer de este un proyecto económicamente posible.Si usted quiere apoyar esta iniciativa y no ve su nombre en la siguiente lista, comparta esta carta con su firma en su propia publicación con este hashtag: #LaCulturaSigueEnPie

Firmantes:

Marianne Ponsford (exdirectora y fundadora de ARCADIA) Juan David Correa (exdirector de ARCADIA) Andrea Mejía (escritora, filósofa y columnista) Carolina Sanín (escritora y columnista) Antonio Caballero (periodista y escritor) Giuseppe Caputo (escritor)Carlos Malagón (abogado) Rodrigo Uprimny (cofundador de Dejusticia) Vivian Newman (directora de Dejusticia) Ramiro Bejarano (abogado y columnista) Brigitte Baptiste (rectora de la Universidad EAN) Andrea Echeverri (música) Héctor Buitrago (músico) Aterciopelados (banda de rock) Cristina Gallego (directora de cine) Doris Salcedo (artista) Carolina Ponce de León (curadora) Beatriz López (galerista) Ana Durán (Directora galería Casas Riegner) Ximena Gama (curadora) David García (Director Orquesta Filarmónica de Bogotá) Ricardo Silva Romero (escritor) Felipe Aljure (director de cine y del FICCI) Lina Rodríguez (directora ejecutiva del FICCI) Pilar Llano (diseñadora) Pedro Adrián Zuluaga (crítico, periodista y escritor) Power Paola (artista) Juan Gabriel Vásquez (escritor) Eduardo Arias (periodista) Ana Malagón (bióloga) María Mercedes González (directora del MAMM) Gustavo Silva (director Editorial UNAL) Valeria Bibliowicz (mezzosoprano) Diana Rico (realizadora audiovisual) Richard Decaillet (realizador audiovisual) Mónica Suarez (relaciones culturales) Beatriz Dávila (escritora) Óscar Murillo (artista) Nadín Ospina (artista) Álvaro Barrios (artista) Juan Manuel Echavarría (artista) Jaime Cerón (curador, crítico y exdirector de las artes de IDARTES) Camilo Restrepo (artista) Nicolás Morales (editor y columnista) Jaime Andrés Monsalve (crítico y jefe musical de Radio Nacional de Colombia) Carlos Cortés (periodista y director de La Mesa de Centro) Mario Jursich (editor y columnista)Marcel Ventura (editor, Planeta España) María Belén Sáez de Ibarra (directora de Patrimonio Cultural de la UNAL) Ana Cristina Abad (directora de Filarmed) Catalina Holguín (editora, emprendedora y profesora) Christopher Tibble (exeditor de ARCADIA y periodista) Halim Badawi (crítico de arte y escritor) Jorge Carrión (escritor y columnista español) Luciana Cadahia (filósofa y profesora) Juan Cárdenas (escritor) Gloria Susana Esquivel (escritora) Harold Muñoz (escritor) Karim Ganem Maloof (editor de El Malpensante) Diana Rey (directora de Fundalectura) Fernanda Trías (escritora) Álvaro Robledo (escritor) María Paulina Baena (cofundadora y periodista de La Pulla) Juan Carlos Rincón (cofundador y periodista de La Pulla, editor de la sección de Opinión de El Espectador) Margarita Posada (escritora) Andrés Felipe Solano (escritor) Camilo Rozo (fotógrafo) Salomón Kalmanovitz (economista y columnista) Zegher Hay Hernán D. Caro (filósofo y periodista cultural) Luis Eduardo Hoyos (filósofo, profesor de la UNAL) Mauricio García Villegas (sociólogo, escritor, miembro de Dejusticia) María del Rosario Acosta (filósofa y profesora) Laura Quintana (filósofa y profesora) Iván Gaona (director de cine) José Darío Gutiérrez (coleccionista e investigador de arte) Diana Bustamante (productora de cine) Sandro Romero Rey (escritor, crítico, dramaturgo) Lucas Ospina (artista, crítico y profesor) Juanita Vélez (periodista de La Silla Vacía) Juan Álvarez (escritor) Catalina Navas (escritora) Andrés Páramo (editor y periodista) Santiago Rivas (periodista, miembro de Presunto Podcast) Francisco Cortés (filósofo, profesor de la Universidad de Antioquia) Juan De Frono (poeta y escritor) María Paula Martínez (periodista y docente, miembro de Presunto Podcast)Sara Trejos (periodista, miembro de Presunto Podcast) José Zuleta Ortiz (poeta) Juan Pablo Aschner (arquitecto, decano de la facultad de Creación de El Rosario) Leo Felipe Campos (editor) Laura Gil (internacionalista, columnista) Rosario Caicedo Ernesto Benjumea (actor) Azriel Bibliowicz (sociólogo, periodista y escritor) Jaime Manrique (escritor) Juan Carlos Garay (crítico musical y escritor) Francisco Toquica (director de Caín Press) Simón Ganitsky (filósofo) Jorge Navas (director de cine) Diana Wiswell (actriz) Julio Correal (gestor cultural) Carlos Patarroyo (filósofo, profesor de El Rosario) William Duica (filósofo, profesor de la UNAL) María Gómez Lara (poeta) Jaime E. Manrique (director de Bogoshorts) Martha Cárdenas Juan Pablo Fajardo (editor) Clarisa Ruiz (exsecretaria de Cultura de Bogotá) Germán Rey (sociólogo, gestor e investigador cultural) Paula Ungar (académica) Santiago Parga (periodista) Elisabeth Ungar Bleier (D irectora Ejecutiva Corporación Transparencia por Colombia) Yolanda Reyes (escritora, profesora, columnista) María del Rosario Escobar (directora del Museo de Antioquia) Camila Loboguerrero (directora de cine) Juan Manuel Roca (poeta) Delcy Morelos (artista) Carlos García Molina Ana María Ruiz Gloria Pinilla Marcela Benavides Rolf Abderhalden (cofundador de Mapa Teatro) Erna Von der Walde (académica) Omar Rincón (periodista y crítico) Gustavo Chirolla (filósofo) Icaro Zorbar (artista) Felipe Arturo (artista)Diana Díaz Soto Gonzalo Sánchez (exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica) Jesús Abad Colorado (fotorreportero) Hernán Darío Correa (profesor) Tatiana Andrade (escritora, crítica y guionista) Laura Galindo (periodista musical y música) Antonio Ungar (escritor) Bárbara Santos (artista) Carlos Betancourt (museógrafo) Alejandra Sarria (curadora de Espacio Odeón) Clare Weiskopf (directora de cine) Laura Martínez (directora de cine) Sandra Borda (colunista, escritora y profesora) Olga Naranjo (directora cultural de la Cámara Colombiana del Libro) Guido Tamayo (escritor) Liliana Andrade (arquitecta museógrafa) Franciso Escobar Bertha Quintero León Valencia (analista político y escritor) Natalia Schonwald (directora de proyectos culturales, gestora) Víctor Ogliastri Álvaro González Marco Sosa Benjamin Moure Francisco González (director de la Fundación Armando Armero) Sergio Bartelsman (fotógrafos) Catalina Ceballos (gestora y directora de la Maestría de Gestión de la EAN) Iván Benavides Diana Díaz Maia Landaburu Andrés Gaitán Francisco J. Escobar S. Andrés Fresneda (editor) Clemencia Echeverri (artista) Ana María Montenegro (artista) Lariza Pizano (periodista política) Pablo Montoya (escritor y profesor de la Universidad de Antioquia) Jonathan Rodríguez (director de Change.org en Colombia) Alejandro Gómez Dugand (director de Cerosetenta) Alejandra Toro (editora, escritora y profesora de literatura) Lucho Correa (diseñador)Manuel Kalmanovitz (crítico de cine) José Gandour (periodista) Pedro Rapoula (Embajada de Portugal en Colombia) Julio César Londoño (escritor y periodista) Alejandro Martín Maldonado (curador del Museo La Tertulia) Laura Álvarez Rodrigo Restrepo José Roca (fundador codirector de Flora Ars Natura) Jackeline Cárdenas (ex asistente administrativa de ARCADIA) Daniella Sánchez Russo (literata y escritora) Felipe Botero Quintana (traductor y filósofo) Francisco Giraldo Jaramillo (politólogo) Felipe Agudelo Tenorio (guionista) Heidi Abderhalden (cofundadora de Mapa Teatro) Salomé Cohen (editora literaria de Planeta Colombia) Nicolás Consuegra (artista) Carlos Manrique (filósofo y profesor de la Universidad de los Andes) Leyla Cárdenas (artista) Juliana Góngora (artista) María Alejandra Peñuela (literata y periodista) María Roldán (artista) Sandra Merchán María Victoria Uribe (historiadora) Carolina Vegas (editora en Planeta Colombia) Carlos Tapia Caicedo Ana María Garrido Santiago Martínez Pedro Carlos Lemus (editor de Laguna Libros) Ana María Aragón (fundadora y directora de Casa Tomada) Pedro Manrique Figueroa (artista del collage) Martín Franco Vélez (escritor y periodista) Silvia Motta Carmenza González (actriz) Alejandro Osorio Salazar Katherine Vélez Huertas Marcela Villegas (escritora y traductora) Camilo Jiménez Estrada (editor) Juan Mejía (profesor de Arte de la Universidad de los Andes) Giovanni Vargas (artista) Gerrit Stolbrock (antropólogo) Carolina Venegas Klein (editora en Planeta Colombia) Alexis de Greiff (sociólogo, historiador, profesor de la UNAL) Urián Sarmiento (músico) Luisa Ungar (artista y curadora) Felipe González Espinosa Cristina Consuegra Ana Gutiérrez (exeditora digital de ARCADIA) Cristina Lleras (curadora) Lorenzo Morales (periodista) Natalia Guarnizo (gestora cultural) Enrico Mandirola Laura Arango Uribe Andrés Suárez (cineasta) Liliana Escobar Sandra Mónica Cubillos (actriz) Katherine Vélez (actriz) Marcela Vanegas (actriz) Carlos Serrato (actor) Rosmery Bohorquez (actriz) Luz Estrada (actriz) Claudia Rocío Mora Fabiana Medina Antonio Cantillo Patricia Polanco Anamarta de Pizarro (directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá) Lina González David Muñoz Adriana Romero Pablo Burgos (documentalista) Andrea Nieto Carvajal Adriana García Galán Diana Bocarejo Santiago Alarcón (actor) Alejandra Sánchez Danielle Lafaurie (diseñadora) Adriana García Galla Daniel Felipe Gómez Daniel Felipe Echeverry Carlos A. Manrique Andrea Salgado (escritora) Laura Rodríguez Salamanca Bernardo Ortiz Campo (artista) Santiago Gallego(escritor) Alejandra Toro Murillo Paxto Escobar (periodista) Santiago Caicedo Carolina Echeverri María Angélica Madero Antonio García Ángel (escritor) Tatiana Rentería Julian Povea Díaz Óscar Garzón Carolina Echeverri Burckhardt (arquitecta) Giovanni Bautista (arquitecto) Andrés Páez (filósofo profesor asociado de la Universidad de los Andes) Tania Bermúdez (arquitecta) Kristell Diehl (desarrollo de políticas públicas para primera infancia) Sebastián Fierro Pedro Salazar (director de teatro y ópera) Ivón Tovar Margarita Cuéllar Juan Pablo Carreño (director de orquesta) William Martínez (periodista) Margarita Cuellar (jefe del depto. de Humanidades de ICESI) Liliana Gómez Carlos Andrés González (arquitecto) Adriana Cobo Corey (arquitecta) Iris Zerdoud (clarinetista Le Balcon) Santiago Gardeázabal (agente de música Nova et Vetera) Alex Brahim (curador) Lina Alonso (escritora) Laura Huertas Millán (artista y cineasta) María Elvira Escallón (artista) Francisco Barrios (profesor y escritor) Marta Hincapié (documentalista) Diego Bautista (fundador de la plataforma diálogos improbables