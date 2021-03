“Estrella de dos puntas”, un relato de la cultura latinoamericana a través de Octavio Paz y Carlos Fuentes

Octavio Paz y Carlos Fuentes son dos de los grandes escritores de habla hispana del siglo XX. En Estrella de dos puntas, Malva Flores desvela polémicas entre ellos y otros, además de su relación con figuras claves de la cultura hispana y la política en el siglo pasado.

Escrito con el cuidado en el lenguaje que solo tienen los poetas, Estrella de dos puntas, el nuevo libro de la autora mexicana Malva Flores, es un retrato de la cultura latinoamericana en una de sus épocas más ricas: la de Octavio Paz y Carlos Fuentes. “Estoy asombrada con la recepción del libro. Pienso que ha sido así porque se narra la historia de América Latina en la relación de dos amigos que dejan de serlo porque la historia misma los separa”, aseguró Flores con referencia al volumen ganador del premio Mazatlán. La obra de casi 600 páginas, editada por Planeta, es una ambiciosa crónica en la que, después de revisar la correspondencia y realizar numerosas entrevistas, la poeta desmenuza intimidades de la vida literaria del Premio Nobel, Octavio Paz, y el Premio Cervantes, Carlos Fuentes.

Diez años de estudio

Son dos de los grandes escritores de habla hispana del siglo XX, cuya humanidad la autora muestra en la crónica que tardó alrededor de una década en crear. Aunque no conoció personalmente a ninguno de los dos intelectuales, Malva Flores los trata en el libro como si fueran de su familia y desvela polémicas entre ellos y otros, además de su relación con figuras claves de la cultura hispana y la política en el siglo pasado. “Son miles de cartas que revisé y uno se da cuenta de la efervescencia brutal de ese momento de la literatura latinoamericana, de la bestialidad de estos dos monstruos de la escritura. Si publicaran sus cartas, darían para varios tomos de sus obras completas”, cuenta.

El libro cuenta el momento en el que Paz y Fuentes se conocieron en abril de 1950 en París, delata la admiración del novelista por el poeta, así como la forma en la que la relación entre ambos tuvo altibajos, algunos relacionados con la política, pues Fuentes quedó deslumbrado por las rebeliones de izquierda y la Revolución cubana, y Paz desconfió de esos procesos. Malva confiesa que al revisar las cartas, se nota el estado de la amistad entre ambos, que tuvo su momento culminante en 1968. “En los instantes en que son grandes amigos se escriben dos veces por semana, particularmente en el 68, el momento de su mayor amistad. También entendí los silencios de las cartas como una señal de disgusto. Al final dejaron de escribirse”, revela.

Afinadas políticas

Estrella de dos puntas narra las simpatías de Carlos Fuentes por la Revolución cubana y su defensa de Fidel Castro. El capítulo seis cuenta que el autor de La región más transparente le escribe al novelista español Juan Goytisolo y comienza con la frase “Patria o Muerte, venceremos”. Poco después, cuenta sobre una entrevista de Goytisolo al héroe cubano Ernesto “Che” Guevara, quien al ver en una mesa un libro de obras teatrales de Virgilio Piñera, castigado por el gobierno de Cuba, saca Guevara su veta de homofóbico y pregunta “quién coño lee a ese maricón”.

“El proceso de escritura fue divertido, también angustiante. Tenía mucha información que dejé por fuera, porque elegí qué partes eran las más representativas con respecto a lo que me interesaba mostrar. Fue un trabajo difícil, pero emocionante. Una labor de detective”, cuenta. Malva Flores tiene libros de poesía traducidos a seis idiomas y en su crónica sobre Fuentes y Paz confirma la teoría de que son los poetas los que más se preocupan por la belleza del lenguaje. Lírica, su prosa es fluida y permite que el libro se lea de corrido. “A mí me importa mucho cómo suena el texto, incluso la prosa me gusta que cante. A veces escribía, regresaba y corregía”, explica.

La cronista sacó provecho de internet. Buscó en redes sociales a protagonistas de la cultura en el siglo pasado y muchos fueron generosos, le compartieron vivencias, fotos y le facilitaron la escritura. “Me tardé en poner el punto final. Tenía miedo de no haber contemplado algo”, dice. Al principio, Malva imaginó la amistad de Octavio Paz y Carlos Fuentes como posible material de película, pero no es cineasta y apostó por una crónica imparcial, a pesar de su cariño por Octavio Paz y el de su padre por Carlos Fuentes. “Es difícil calificar a Paz. Disfruto más al Paz ensayista, aunque está el gran Paz poeta y editor, esencial para entender la cultura del siglo pasado. Él y Carlos Fuentes eran intelectuales. Sus voces tenían peso. Eso ya no existe, ahora discutimos en Twitter y es patético”, concluye.