Estreno de "Todo el dinero del mundo" será para beneficio del Museo Nacional

Redacción Cultura.

Todo el dinero del mundo, del director Ridley Scott, esta inspirada en el libro Painfully Rich: The Outrageous Fortunes and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty, de Josh Pearson. La película cuenta la historia de Paul Getty III, nieto del reconocido petrolero John Paul Getty.

Getty III, interpretado por Charlie Plummer, es secuestrado y su madre Abigail Harris, le suplica a Getty que pague los 17 millones de dólares que piden los secuestradores. Sin embargo, Paul Getty se niega a la petición por desconfianza y avaricia.

John Paul Getty es interpretado por el actor canadiense Christopher Plummer, quien fue nominado por su interpretación a un Premio Óscar y a un Globo de Oro.

La Asociación de Amigos del Museo Nacional, con el patrocinio de Cine Colombia y Diamond Films, ofrecerá el estreno de Todo el dinero del mundo el próximo 13 de marzo a las 8:30 p.m., en el centro comercial Avenida Chile. El dinero recaudado con esta función será destinado a la continuidad de los programas, proyectos y actividades del Museo Nacional de Colombia.