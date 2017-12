Exposición retrospectiva del cineasta Tim Burton llega a México

AFP

Archivo particular

Archivo particular

A diferencia de otras retrospectivas, como la presentada en 2009 en el MoMa de Nueva York, y en 2011 en el Museo de Arte de Los Angeles, en la muestra denominada "El Mundo de Tim Burton" se incluyó una sala dedicada a aquellas ideas del director de "Edward Scissorhands" que se habían quedado en el baúl.

"Justo esta exhibición tiene que ver con los procesos creativos, y algunos bloqueos que surgen en ese periodo. Verán algunos proyectos que terminan siendo una película, o movimientos fílmicos que terminan siendo un dibujo o una fotografía, pero muchos de ellos nunca llegan a completarse", dijo Burton el lunes, durante una rueda de prensa.

"Sobre todo mi idea es no perder el elemento de la sorpresa que puede ser inspirador. Por ejemplo, que un niño vea un dibujo, y piense que él puede hacer algo así (...). Para mí, esa inspiración es lo más importante", agregó el director y productor estadounidense, de 59 años.

Aproximadamente 500 dibujos, pinturas, instalaciones escultóricas, títeres e imágenes en movimiento que iluminan la práctica artística de Burton forman parte de esta muestra curada por Jenny He, y que abrirá sus puertas al público el próximo miércoles.

En el salón denominado "Proyectos no realizados", los visitantes podrán admirar los bocetos de "Trick or Treat", una obra de 1980 no realizada, en la que Burton incluye un monstruo de dulce dibujado por él, y esculpido por su compañero de clases de CalArts, Rick Heinrichs.

"Cada año dedicó un tiempo a sacar del clóset aquellos proyectos que se han quedado en el tintero. Una película requiere mucho tiempo y esfuerzo, a veces no hay espacio para poder pensar en otras cosas", dijo Burton, quien recientemente terminó el rodaje de la nueva versión de "Dumbo" que realizó para Disney.

-Inspirado por la cultura mexicana

En los seis salones acondicionados en el Museo Franz Mayer, dedicados a diversas temáticas, entre ellas sus influencias, los personajes de sus películas y las festividades retratadas en sus filmes, destacan diversos detalles provenientes de la cultura mexicana, como su gusto por la figura de El Santo y su pasión por las calaveras.

"Crecí en Burbank, al sur de California, una parte de Estados Unidos donde la televisión mostraba películas de terror del cine mexicano. Podía ver, durante tres noches seguidas, películas de El Santo contra las momias de Guanajuato y el Santo contra las mujeres vampiro", contó el autor de "The Nightmare Before Christmas".

"Para mí, son películas muy importantes porque son un referente. Había un estilo único e imágenes que tuvieron una influencia importante en mi propio proceso creativo", apuntó.

Reveló que desde niño se sintió muy inspirado por algunos elementos de la imaginaría de la cultura popular mexicana.

"El Día de Muertos es una celebración que puede ser vista desde un punto de vista mórbido; sin embargo, a mí me encantaban todos los elementos culturales alrededor de esto porque en estas celebraciones hay humor, gozo, vida (...) Esto es lo que personalmente siento en relación con estas festividades", señaló.

Sobre lo terrorífica que puede ser la realidad social y política actualmente, Burton opinó que "es muy difícil poder inventar ficción" en estas épocas con todo lo que sucede afuera.

"La realidad a veces se convierte en la fantasía porque ya no hay fantasía, y eso es quizá lo más complicado de desarrollar esos procesos (creativos)", concluyó.

"El Mundo de Tim Burton" permanecerá en el Museo Franz Mayer hasta abril próximo. El realizador, además, ofrecerá esta semana una clase magistral con jóvenes mexicanos.