Falleció Égdar Tito Rodríguez Acevedo (Ródez), ilustrador y muralista

#Ródez es especialmente recordado por abrir y promover espacios de formación para la ilustración editorial y el fortalecimiento de este gremio. Lo conmemoramos con dos portadas de su autoría para las ediciones no. 70 (mayo 2006) y no. No. 37 (marzo 2002) de El Malpensante. pic.twitter.com/B9MoysH5GF