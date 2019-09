Falleció el bolerista colombiano Ricardo Fuentes

Redacción Cultura

Este sábado falleció en Pereira, a los 75 años de edad, el bolerista colombiano Ricardo Fuentes, quien desde hace algo más de cinco años afrontaba graves problemas de salud.

"Tenía un dolor en la espalda, un neurocirujano me operó de la columna, pero yo seguí con el dolor. Para el dolor tomaba pastas para dormir, hasta que un día me dio un yeyo. Una señora que me cuida el apto me encontró un día en el suelo, ido. Estuve hospitalizado más de un mes. Pero cuando llegué a urgencias me entubaron, en la entubada me dañaron una cuerda vocal y me dio una neuropatía", le dijo el artista en octubre de 2018 al programa La Red. "No puedo caminar. Tampoco puedo cantar", contó.

Para entonces, Fuentes se esforzaba para recuperar la voz y volver a caminar. "Todavía no quiero morirme", le dijo al programa de Caracol Televisión. Falleció hoy en la Clínica Los Rosales, en Pereira, (Risaralda), donde había ingresado en la tarde del viernes.

Cuando Ricardo Fuentes grabó ¿Cuánto te debo? (1969) se empezó a hablar de la melodiosa voz del nuevo cantante cubano que se escuchaba en las cantinas y fincas del eje cafetero. No era ningún cubano. Era la voz un hombre nacido en Tocaima, Cundinamarca en 1944.

"Ese tema se grabó con un saxofón alto y una trompeta. Quedó muy bien grabado. Por aquella época se estaba estrenando la grabación con cuatro canales", contó hace diez años el cantante. El tema del mexicano Roberto Cantoral y el argentino Dino Ramos se conoció en Colombia con la voz de Fuentes. El mismo ya era reconocido en la voz de Vicente Fernández.

Tanto Discos Fuentes como Ricardo Fuentes, son nombres necesarios para hablar de la historia de la industria musical en Colombia. Ya entrados en la década de los 70, Ricardo Fuentes y Rodolfo Aicardi se convirtieron en los primeros solistas en grabar con la emblemática discográfica.

De acuerdo con el medio local Eje 21, su última presentación fue en octubre de 2009 para la celebración de los ocho años del Restaurante La Bodeguita, ubicado en Elephant and Castle, en Londres.

“Cuanto te debo”, “Por Amor”, “Se acabó”, “De qué Presumes”, “Que seas feliz” y “Para que no me olvides", son algunas de las canciones inmortalizadas por Fuentes.