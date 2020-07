Falleció el historiador Paul Hammond

Presentamos un breve recuento de la trayectoria académica del historiador británico.

Proveniente de Derby, Inglaterra y nacido en 1947, el historiador Paul Hammond vivió en Barcelona desde 1992. A lo largo de su carrera académica profundizó en investigaciones sobre cine y surrealismo; su primer libro al respecto fue Marvellous Méliès, sobre el cineasta francés Georges Méliès.

Hammond ancló sus investigaciones a su labor como traductor del español y el francés al inglés. De un lado, trabajó traduciendo varios de los catálogos de las exposiciones de arte en Barcelona. También, la traducción le permitió compilar distintos ensayos en torno al surrealismo, en libros como The Shadow And Its Shadow: Surrealists Writings on Cinema (1978), en el que recopiló textos de André Breton, Louis Aragon, Salvador Dalí, Robert Desnos, Luis Buñuel, entre otros; o como el libro Constellations of Miró, Breton (2000), en el que analizó las Constelaciones de Miró, pintadas entre 1940 y 1941, incluyó dos textos de Breton sobre Miró.

Desde finales del siglo XX, la línea de estudios de Hammond sobre el surrealismo estuvo inclinada hacia la obra de Buñuel, por lo que fue uno de los historiadores pioneros en lengua inglesa en trabajar y publicar en torno a este director, por ejemplo, con su análisis sobre La edad de oro de Buñuel, publicado en 1997.

Para su libro Los años rojos de Buñuel (2009), coescrito con el historiador Román Gubern, los autores realizaron trabajo de archivo por cinco años, centrándose en la vida de Buñuel entre 1932 y 1938 para intentar comprender el lugar de su militancia comunista en su historia de vida. La investigación incluyó la revisión de archivos de la policía francesa, del MOMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York), del FBI, del AGA (Archivo general de la administración del Estado de España), entre otros; tales archivos fueron contrastados con los testimonios del diario de Buñuel.

Según lo publicó El País de España, Hammond falleció el pasado 10 de julio, a sus más de 82 años.