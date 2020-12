Felipe Buitrago, el abanderado de la economía naranja, es el nuevo ministro de Cultura

Felipe Buitrago, quien se desempeñaba como viceministro de Creatividad y Economía Naranja, fue nombrado ministro de Cultura. Aquí un recuento de su vida pública y sus planteamientos en defensa de la economía naranja.

Buitrago lleva varios años trabajando en el sector público. Su vínculo con el Ministerio de Cultura empezó cuando se desempeñó como coordinador del Programa de Economía y Cultura, cargo desde el cual ayudó al desarrollo de la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia, así como al diseño y negociación de la Reserva Cultural de Colombia en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el 2019 fue nombrado como viceministro de Creatividad y Economía Naranja y hoy es la cabeza de la cartera de Cultura.

Le sugerimos leer Bobby Fisher: Un hombre eternamente en jaque (II)

“Vamos a continuar trabajando para que la cultura y la creatividad sean elementos fundamentales en el desarrollo sostenible de Colombia y la cohesión social de los territorios alrededor del fortalecimiento de nuestra identidad, el patrimonio y el arte como elementos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los colombianos”, afirmó Buitrago cuando asumió el cargo en el viceministerio. Ya para esta época, el funcionario contaba con más de una década de experiencia trabajando en temas relacionados con el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para el desarrollo del emprendimiento creativo y la apropiación de nuevas tecnologías. Algunos de los cargos que ha ocupado bajo esta línea son: director del TicTac, el tanque de pensamiento de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT); consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); director del Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor (ODAI); y gerente del Programa de Desarrollo de Economías Creativas del British Council.

Cuando asumió el cargo en el viceministerio de Creatividad y Economía Naranja, Buitrago se planteó el reto de implementar los decretos reglamentarios de la estrategia de impulso a la economía naranja, así como las iniciativas creadas para el fomento del sector, entre las que sobresalen los beneficios tributarios contemplados en la Ley de Financiamiento y el Plan Nacional de Desarrollo. Así, su meta era “no solo lograr mayor aporte en valor agregado y empleos, sino ofrecer más cultura y garantizar el acceso a bienes y servicios culturales, para poder influir positivamente en los asuntos más determinantes de nuestra sociedad”.

Buitrago considera que la economía naranja es una apuesta sólida para el sector cultural y creativo del país. A su parecer, “esta es una apuesta nacional de desarrollo incluyente a largo plazo”. El funcionario ha respaldado la creación de las zonas naranjas. En Bogotá ya se han reglamentado doce de ellas bajo el argumento de impulsar el potencial artístico que tienen. A este diario le afirmó que el caso más evidente de esta propuesta es el barrio San Felipe. “Hoy en día tienen galerías, estudios y espacios colectivos de creación. Eso es muy bueno, pero, ¿cómo lo potencias? Como no les puedes decir a todos “Vénganse a vivir a un edificio”, optas por la siguiente frase: “El territorio, el espacio que ustedes ocupan, tendrá unas condiciones especiales. Si ustedes se agrupan les vamos a dar una soberanía sobre el manejo del espacio público”.

Si le interesa leer más de Cultura, le sugerimos: Fanny Sanín y el lenguaje concreto

Justamente las áreas de desarrollo naranja hacen parte de los avances que Buitrago reconoció desde el viceministerio. A esto se agrega la reglamentación de los Decretos 474 y 697. El primero es el que extiende por 10 años la Ley 1556 y amplía su ámbito de aplicación a todo el audiovisual, además de crear el certificado de inversión audiovisual que en este momento ya está recibiendo propuestas. El Decreto 697 es el que permite descontar el 165% de la declaración de renta líquida, las inversiones y donaciones a la economía creativa. En sus palabras: “La combinación de estas dos herramientas se traduce en el mayor esfuerzo fiscal por la cultura en la historia de Colombia”. Buitrago también reconoce como un avance la creación del Consejo Nacional de Economía Naranja.

Sin embargo, el mayor obstáculo que ha tenido el funcionario viene de la resistencia que aún hay con respecto al modelo de economía naranja. “Cuando tú haces una política pública o creas un incentivo sabes que la gente es libre de participar. A los que le temen a la mercantilización les diría que la economía naranja, como aproximación y filosofía, es su mejor aliado: lo que estamos haciendo es facilitar que aquellos que pueden generar su propio sostenimiento tengan las herramientas que necesitan y no les compitan con los recursos que tenemos ya destinados para otras cosas”. Para Buitrago, la discusión no se debe centrar en el término, sino en el proyecto que hay detrás de ello. “A mí no me importa si se habla o no del concepto, eso es secundario. Lo importante es la aplicación de lo que representa: posibilidades para que las personas vivan de su quehacer cultural con dignidad”. Frente a esto, los artistas han pedido la desarticulación de la economía naranja de la cultura, pues su mensaje es que las artes no son mercancía sino la base de la construcción de identidad colombiana y un escenario de resistencia y construcción de paz.