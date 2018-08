Festival de cine de Venezuela en Bogotá

REDACCIÓN CULTURA

Las últimas producciones de la cinematografía venezolana podrán verse en Bogotá hasta el 15 de agosto, en el marco de Festival Binacional de Cine Colombia-Venezuela, en las salas de Av. Chile-Cine Colombia, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) y en la Universidad del Rosario. Así mismo, seis producciones colombianas se presentarán en el prestigioso centro Trasnocho Cultural, de Caracas.

Este intercambio se lleva a adelante con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo y la Cámara Colombo Venezolana y con el apoyo fundamental de Cine Colombia.

Esta es la cuarta edición del Festival Binacional de Cine Colombia-Venezuela que hasta 2015 se celebraba en las ciudades fronterizas de Cúcuta y San Cristóbal, pero que por primera vez tendrá lugar en Bogotá y Caracas.

La muestra que podrá apreciarse en las salas de Cine Colombia-Av. Chile, incluye los largometrajes de ficción El Inca, El malquerido, El Vampiro del lago, Hijos de la sal, La distancia más larga y el docudrama Cabrujas, en el país del disimulo.

El Inca es un drama que cuenta la historia de amor basada en la vida del dos veces campeón mundial de boxeo Edwin Valero. Acompañado siempre de su esposa, el carismático boxeador de los andes venezolanos pelea en rines en todas partes del mundo, propicia grandes espectáculos y acaba con todos sus rivales a través de sus fulminantes nocauts. Sin embargo, a medida que avanza profesionalmente, su vida personal comienza a tambalearse. Establece una relación con otra mujer y se hace preso de sus inseguridades y adicción a las drogas. Al punto de llevarlo a su propia destrucción.

Este film, del director Ignacio Castillo Cottin, fue seleccionado en Venezuela para competir por una nominación en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera de los premios Óscar en 2017. La película estuvo envuelta en una gran polémica, pues su exhibición en las salas venezolanas fue prohibida por el Tribunal Supremo de Justicia a partir de una demanda interpuesta por la familia del boxeador pero que muchos atribuyeron a motivaciones políticas.

Otra película es El malquerido, del recientemente fallecido Diego Rísquez, que retrata la vida del cantante Felipe Pirela, desde que la inspiración y el camino de la música se le abrieron en una emisora de radio en su Maracaibo natal, hasta conquistar los mercados y plazas internacionales. En medio de ello, el encuentro con el amor de su vida, una niña, un sueño de felicidad imposible. Un bolero que le perseguirá hasta el final de su vida. Aún y cuando lejos de Venezuela pretenda reconducirla, recuperar el éxito, y encontrarse una vez más con el romance, la pasión y la música.

El malquerido, un drama/musical, ganó el premio como Mejor Película en el Festival del Cine Venezolano de Mérida 2017, donde su realizador también obtuvo el galardón al Mejor Director. Además obtuvo otros 10 premios: edición (Leonardo Henríquez); dirección de arte (Fabiola Fernández y Diego Rísquez); vestuario (Luisa Jacinta Aveledo); maquillaje (Juan de Dios); fotografía (Cézary Jaworski); cámara (Julio César Castro); música (Alejandro Blanco Uribe); sonido (Mario Nazoa); actriz de reparto (Samantha Castillo) y el Premio del Público.

El tercer film es un thriller policial que lleva por título El vampiro del lago. Cuenta la historia de Ernesto Navarro, un escritor ambicioso que no ha podido alcanzar el éxito en su carrera. Desesperado por conseguir una historia para su próxima novela, Navarro se lanza tras la pista de un misterioso asesino, un hombre obsesionado con beber sangre y alcanzar la inmortalidad.

La película es una adaptación de la novela Un vampiro en Maracaibo, de Norberto José Olivar, relato histórico inspirado en el caso real de Zacarías Ortega, uno de los asesinos en serie más prominentes en la historia delictiva de Venezuela. Ortega, un hombre vinculado con la brujería, acostumbraba a dormir a sus víctimas con un poderoso somnífero, para luego cortarles la yugular y beber su sangre. En 1975, cuando fue capturado, confesó haber cometido todos sus crímenes honrando un supuesto pacto con el diablo, el cuál le impedía morir.

El vampiro del lago, de Carl Zitelmann, se alzó con el Premio del Público en la edición 2018 del Festival de Cine Venezolano de Mérida.

El drama Hijos de la sal, cuenta la historia de Evaristo, quien en su agonía pide a sus hijos que, contraviniendo las costumbres del pueblo, incineren su cadáver y que sus cenizas vayan al mar. Dispuestos a cumplir la última voluntad del anciano, como en un rito de iniciación los jóvenes, sin saberlo, trasgreden las tradiciones del pueblo, con lo que invocan su condena a un destino en el que solamente se tienen el uno al otro.

Hijos de la sal, de los hermanos Luis y Andrés Rodríguez, fue la indiscutible ganadora del Festival del Cine Venezolano 2018, con siete galardones: película, dirección, actor (Terry Goitía), actriz (María Alejandra Jiménez), actor de reparto (José Torres), sonido (Fahil Flores) y música (Mike y Jim Durán).

En La distancia más larga, de Claudia Pinto, Martina, una mujer española de 60 años, recibe la mala noticia de que está a punto de fallecer y decide viajar a la Gran Sabana, en el sur de Venezuela, el lugar en el que un día fue feliz, para decir adiós a la vida. Su intención es subir el monte Roraima y a mitad de camino dejarse morir, pero sabe que sin alguien que la acompañe no lo puede lograr. La repentina visita de su nieto Lucas no podría llegar en mejor momento. El joven, ajeno a la situación en la que se encuentra su abuela, acepta acompañarla en su viaje final, sin embargo no se quedará impasible cuando se entere de que realmente le está guiando hacia su muerte. Las relaciones familiares, la redención y la libertad de vivir cómo y cuando uno elige, son los temas centrales de esta prueba latente de que en la vida existen las segundas oportunidades.

La distancia más larga ha recibido una extensa lista de reconocimientos: Mejor Ópera Prima Iberoamericana en los Premios Platino; Premio Glauber Rocha (Mejor Película de América Latina) del Festival Internacional de Cine de Montreal; Premio de la Audiencia del Festival de Huelva; Premio a la Excelencia en Dirección (mujeres) del Festival Internacional de Cine de Cleveland; Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Panamá; Premio del Público del Festival de Cine Latinoamericano de Helsinki y Premio de la crítica del Festival Iberoamericano de Cine de Trieste.

Finalmente, el público bogotano tendrá la oportunidad de ver el documental Cabrujas, en el país del disimulo, retrato de José Ignacio Cabrujas, uno de los más importantes escritores de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela, una brillante figura que se destacó tanto en el teatro como en el cine, la televisión y la prensa nacional. Actuaciones, espectáculos, telenovelas, películas y amigos se suceden entremezclándose con la cotidianidad para construir un gran mural de lo que es ser venezolano y la mirada de quien ha sido uno de los más insignes creadores del país.

Cabrujas, en el país del disimulo está codirigida por Antonio Llerandi y Belén Orsini, La dirección artística corresponde a Diego Rísquez.

Actualmente se está concluyendo la selección de las películas colombianas que se exhibirán a finales de agosto en el prestigioso Trasnocho Cultural de Caracas.

La programación de estas películas estará disponible en www.cinecolombia.com/cine-colombia-avenida-chile.