Festival Discreto Caos: primer bazar poético azaroso

Sergio Daniel López Rodríguez

Antes de explicar de qué se trata Discreto Caos, quiero hablar, sin extenderme mucho, de los que están detrás de todo, de aquellos que pensaron en lo azaroso de la poesía como principio de una celebración.

¿Cuántas rayas tiene un tigre?

Cuando observamos la pintura de un tigre nos enfocamos en su pose, garras y colmillos. Pero ¿quién mira con detalle sus rayas?, ¿alguien sabe cuántas tiene? Nueve estudiantes de Creación Literaria de la Universidad Central, dos comunicadores sociales y un estudiante de Física (de otras universidades), han decidido detenerse en las rayas de este animal, admirar el todo desde un punto particular.

En 2017 se reunieron en la casa de alguno de ellos para bautizar su nuevo proyecto. Después de mucho tinto, café y Milo frío encontraron el nombre del colectivo: La cuarta raya del tigre, y su objetivo: hablar de la literatura (el tigre) desde un punto de vista particular (las rayas) en el que entra en juego la sátira. Ese día se prometieron escribir el poema, cuento o ensayo, pensar la ilustración y desarrollar la entrevista de un personaje especifico para generar extrañamiento en el lector.

La cuarta raya del tigre no es un programa de radio ni un fanzine ni un periódico. Es un portal web literario que ha decidido organizar el Discreto Caos, un festival de poesía con ambiente de bazar.

Advertencia: Ninguno de los integrantes ha leído La otra raya del tigre de Pedro Gómez Valderrama, (la mayoría de personas piensan que de allí viene el nombre del proyecto).

El Discreto Caos

La cuarta raya del tigre, convoca a todos los que, por invitación o casualidad (más a estos) se han enterado de este bazar. El evento reflexiona la poesía desde la multiplicidad de opciones que pueden relacionar la suerte, la sorpresa, la creación, la equivocación, la certeza y la palabra en una verbena popular de las que estructuran nuestra identidad colectiva en la celebración.

No todo en la poesía resulta por azar, más bien poco, casi nada. El verso es una confluencia de causalidades, la certeza camaleónica de la intención y la palabra adhiriéndose empáticamente a las almas y sus historias.

La relación entre azar y poesía es más sólida y estable de lo que se ha pensado. ¿Serán uno mismo?, ¿cuál fue primero?, ¿uno nació para el otro?

Discreto Caos busca compartir y juntar voluntades de personas y organizaciones entregadas a las artes para lograr una gran alianza de voces en torno a la palabra como materia prima para debatir y reflexionar ante estos fenómenos, en un ambiente bien conocido por nuestras pasiones, nuestros desacuerdos y motivos de celebración que nos llevan al reconocimiento del otro.

En esa búsqueda de lo particular, La cuarta raya del tigre, ha optado por una celebración no tradicional. En una lectura corriente de poesía, la participación del público parece no ir más allá del aplauso y el poeta se ve como el único con la oportunidad de leer y crear, por esta razón, se ha planteado un evento en el que escritores, filósofos, celadores, pensionados, estudiantes y meseros tengan una experiencia con la poesía. Aquel que no encuentra la diferencia entre párrafo y verso, desconoce las metáforas y no ve en Mallarmé y Rimbaud más que apellidos difíciles de pronunciar tendrá la posibilidad, por medio del juego, de interactuar con el ritmo, la imagen poética y el verso. Todos estarán involucrados con la creación.

En el festival participarán varios colectivos literarios y proyectos artísticos que generarán una experiencia que aporte a la reflexión sobre la relación entre azar y poesía. Nostradama, pitonisa atígrada, quien prepara los horóscopos literarios de cada semana y conoce todo sobre el arte de leer el destino en el cuncho del chocolate, café y cerveza, estará en el evento. También habrá karaoke poético, batalla naval de poemas, tiro al verso, bingo literario y, si el presupuesto lo permite, crispetas y algodón de azúcar.

Discreto Caos tendrá lugar el 7 de septiembre a las 6 de la tarde en la carrera 4 # 21- 24. No es necesario hacer inscripción previa ni ahorrar para comprar las boletas ni coger turno para entrar, solo hay que tener ánimos de jugar, crear y acercarse a la poesía.

