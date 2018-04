Feria del libro de Bogotá 2018

Fondo de Cultura Económica: ciencia, historia y filosofía

Andrés Osorio Guillot

La tradición del Fondo de Cultura Económica, que nace con la necesidad de traducir al español textos teóricos sobre economía y que después se fue expandiendo a otras áreas del conocimiento como las ciencias sociales y humanas, se basa en ofrecer a sus lectores la oportunidad de ahondar en la investigación y en aquellos temas que las editoriales comerciales no tienen en cuenta en su catálogo.

Este año, el FCE le quiso apostar a la historia, la ciencia y la política como ejes que atraviesan el contenido de la Feria del Libro en Bogotá. Los textos Archivo Gaitán Luis Alberto Gaitán, "Lunga"; En pos de El Dorado. Inmigración japonesa a Colombia; Ocaso de un paradigma Hacia un nuevo modelo eléctrico; Un diablo al que le Ilaman tren. El ferrocarril Cartagena-Calamar; El eclipse de la muerte y Paisanos, Los irlandeses olvidados que cambiaron Latinoamérica son una muestra evidente de la intención con la que la editorial busca abrir los horizontes del pensamiento.

Historias y personajes que suelen pasar como incógnitos son elementos que le dan a esta serie de publicaciones un carácter especial por tratarse de relatos inéditos sobre acontecimientos que sucedieron y que pocos reconocen.

Dos conversatorios y dos novedades estarán en la programación del FCE este fin de semana. Los libros de En pos de El Dorado, inmigración japonesa en Colombia de Inés Sanmiguel y El eclipse de la muerte del filósofo francés Roberto Redeker serán presentados el sábado 28 de abril en la sala B del Pabellón Ecopetrol a la 1:00 pm y a las 7:00 pm en el mismo pabellón en la sala F respectivamente; mientras que los conversatorios de los textos Paisanos, los irlandeses olvidados que cambiaron Latinoamérica de Tim Fanning y Los afectos de la política: mediciones de lo sensible de Luciana Cadahia estarán el sábado 28 en la Sala Madre Josefa del Castillo a las 4:00 pm en el caso del conversatorio con Laura Quintana (Colombia), Santiago Castro (Colombia) y Luciana Cadahia (Argentina) y el domingo 29 de abril en el auditorio Jorge Isaacs a las 3:00 pm en el caso del conversatorio de Tom Fanning (Irlanda) y Jorge Fondebrider (Argentina).

Incluir en la agenda de la Feria este tipo de escenarios donde convergen la filosofía, la ciencia y la historia hacen del recinto ferial y de la editorial una gran oportunidad para conocer aquello que no hallamos en otros espacios del conocimiento y de la cultura. De ahí que resulte tan valioso la presencia de los libros y la existencia de espacios como los que promueven la Feria, pues la diversidad de ideas y temáticas se encargan de darle voz a todos y de resaltar labores investigativas como los que lleva a cabo el FCE en Iberoamérica.

El abanico de historias y tópicos permiten que se acerquen todo tipo de lectores, y aunque el aumento de espectadores y lectores en Colombia aumentan con el devenir del tiempo, hay que decir que aún hay mucho trabajo por realizar en cuanto a la presencia de librerías y escenarios culturales. De ese modo, el FCE centra sus esfuerzos para que el país no se quede atrás en materia de lectura y de esparcimiento entorno a los libros y su infinito mundo de miradas, testimonios y pensamientos.

Álvaro Velarca, Gerente del FCE, afirma que "En Colombia hay más 100 mil habitantes por librería en promedio, en México hay alrededor de 80 mil habitantes por librería y si nos comparamos con Argentina donde hay cerca de 4 mil habitantes por librería, eso nos pone en una situación desfavorable. Esto lo que quiere decir es que es necesario llevar y acercar los libros a los colombianos estén donde estén". Y en esa medida, la editorial realiza alrededor de 20 ferias anuales en distintas zonas del país para no dejar por fuera la posibilidad de que las poblaciones conozcan los intereses del Fondo acerca de la interacción de la pluralidad y de un posible vínculo de intimidad entre los procesos educativos y sociales con la lectura crítica y asociada a la ciencia y las humanidades.

El FCE ha pensado siempre en la población hispanohablante, es por eso que su identidad se ha mantenido fiel a la generación de contenidos que no discrimine ningún tipo de lenguaje. De modo que todos aquellos estudios que aportan a la construcción de pensamiento puedan ser leídos, debatidos y compartidos por todos y así no hayan límites ni barreras que impidan el buen trasegar de la educación y de la cultura en Iberoamérica: "La misión no ha cambiado y esa misión es llenar el vacío que dejan las editoriales comerciales que tienen un fin de lucro. Esta es una entidad que no tiene ánimo de lucro y que busca crear y difundir el conocimiento, difundir la literatura y la cultura desde una perspectiva de solidaridad y hermandad entre los países latinoamericanos e iberoamericanos".