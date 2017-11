Francisco Hinojosa: “Muchos creen que escribir para niños es fácil”

Dulce María Ramos

Francisco Hinojosa (1954), escritor mexicano que ha dedicado gran parte de su vida a la literatura infantil y juvenil, aunque también ha escrito narrativa, ensayo y poesía. Su obra abarca más de sesenta títulos publicados. Su cuento “La peor señora del mundo” es un clásico con más de 400.000 mil ejemplares vendidos y veinticinco años después de su publicación, aún sigue dándole sorpresas a su autor.

Hinojosa visitó nuevamente Colombia para participar en la quinta edición de Bogotá Contada, actividad organizada por la Gerencia de Literatura de Idartes, aquí el escritor tuvo la oportunidad de visitar varias colegios de las zonas menos favorecidas, tener encuentros con promotores de lecturas y maestros; además de ver uno de sus relatos representado por el grupo teatral La Libélula Dorada en la Sala de Lectura de Mochuelo Alto en la zona rural de Ciudad Bolívar.

Esta visita además, permitió a Hinojosa continuar con su diario: “Hace tres años estoy escribiendo un libro de memorias de viajes. Ahora por una cuestión terapéutica porque ya tengo una especie de pérdida de memoria inmediata.”

A pesar de la cantidad de libros que se publican, de alguna manera la literatura infantil siempre está relegada.

Está muy relegada, castigada y a los escritores no nos ven bien. Sin embargo, si alguien puede vivir de sus libros son los que escribimos para niños. Muchos creen que es fácil: si escribo libros para adultos, escribir para niños es sencillo; por eso fracasan.

En su caso, ¿qué elementos conectan al escritor para adultos con el escritor para niños?

Hay una conexión que es el humor y el juego. Yo puedo estar escribiendo un cuento para niños y luego paso a escribir otra cosa.

De hecho, en varias entrevistas usted ha comentado que escribe varios proyectos a la vez.

Yo me tardo mucho escribiendo, en promedio me toma entre seis a siete años escribir desde un cuento o un libro. Soy muy lento, muy perfeccionista, reviso mucho. Me sucede que construyo muy bien los personajes, me gustan mis personajes, pero después no se qué hacer con ellos porque no tengo historia. Si hay algo que hago con mucha frecuencia cuando escribo para adultos es que mato a mis personajes. Soy un asesino literario.

Algunos escritores no piensan en el lector, pero en la literatura infantil es distinto.

Yo pienso en el lector, para hacerlo tengo en mi lugar de trabajo cosas que me han regalado niños y me recuerdan: ¡Escribe bien! Quiero que me guste lo que escribas.

¿Qué le han regalado?

Te voy a decir uno que de los más importantes para mí. Una vez llegué a Medellín a un evento llamado Juego Literario, me recibió una niña, estaba llorando de la emoción y me regaló un libro. Después los papás me comentaron que ese libro era muy importante para su hija porque lo leía todas las noches.

Han pasado veinticinco años de la publicación “La peor señora del mundo” y es un clásico de la literatura infantil en su país, ¿qué satisfacciones le sigue dando esta obra?

Sigue siendo una sorpresa. Me encuentro con padres de familia que me dicen: ¡Mira! Tú me firmaste mi libro cuando era niño, ahora quiero que se lo firmes a mis hijos. O cuando voy a las universidades para hablar de mis libros para adultos, los estudiantes en vez de llevarme el libro que leyeron, llevan “La peor señora del mundo”.

Usted ha reconocido que no era un gran lector cuando niño. ¿Por qué?

No había tanta oferta como ahora y los libros no eran tan atractivos y muchos estaban escritos con una traducción de España. Para mí eran más atractivos los cómics.

¿Cómo puede medir si sus cuentos gustarán o serán atractivos para los niños?

En algunas ocasiones cuando visito las escuelas, se los leo a los niños, veo sus reacciones y les hago preguntas. Mi esposa y su hijo son grandes lectores, sus opiniones son muy valiosas. A veces los editores me dan muchas correcciones y consejos.

En relación con la promoción de lectura, ¿cuál es la situación México?, ¿existen programas?

Sí, hay programas. Aunque cada vez le recortan más dinero a la cultura. A pesar de eso, acabo de estar en un evento que se llama “El Fondo visita tu escuela”, se visitan los centros educativos más marginados. Visité diez escuelas, decoraron los salones con los temas de mis libros, en una seiscientos niños recitaron de memoria “La peor señora del mundo”. El programa además lleva ilustradores y cuentacuentos.

Usted escribió dos libros de poesía, pero abandonó el género. ¿Qué pasó con su yo poeta?

Se perdió por la narrativa.

Y finalmente, ¿cómo es la ventana por donde mira Francisco Hinojosa?

Tiene que ver con lo que soy yo: juego, risa y humor