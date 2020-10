MC Rama y Martín Ortega sarán los hosts de la tercera fecha de Combate Freestyle en Chile. Estas batallas de exhibición son organizadas por el Canal Space.

Este miércoles a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) se inicia la tercera fecha de Combate Freestyle, un puñado de batallas de exhibición que organiza el Canal Space y que hasta el momento había contado con los MC’s mexicanos más destacados del circuito como protagonistas.

Para la tercera fecha del evento, siete de los freestylers chilenos más destacados del circuito fueron invitados a la iniciativa digital de Turner Latin America. Además, por primera vez los MC de Combate Freestyle estarán de forma presencial en un escenario sin público y a puerta cerrada. En México los raperos batallaron desde sus casas.

MC Rama y Martín Ortega serán los hosts de la competencia en la que Joqerr, Teorema, Tom Crowley, Drose, Stigma, Radamanthys y Metalingüistica, serán los protagonistas.

“Estábamos deseando el regreso a la presencialidad. Aunque el formato virtual sirvió para que los freestylers no perdieran el ritmo de la competencia, nada se puede equiparar con lo que se vive en una batalla presencial. El combate freestyle de Space es una buena plataforma para todos los competidores retomen el camino”, dice Mati Ortega en diálogo para El Espectador.

Los MC’s del circuito internacional que han tenido batallas sin público tras la reactivación gradual de las economías, coinciden en que la ausencia de público ha aumentado el nivel de las competencias. Pues, según dicen, hay más rapeo y menos populismo o favoritismo. Lo invitamos a leer: “Freestyle”: la batalla ahora es en línea

Al respecto, Mati Ortega, quien es jurado de la FMS Chile, evento que se acerca a su cuarta fecha de forma presencial y sin público, dice: . En esta nueva realidad ganan ciertos competidores que quizá no les va tan bien con el público. La presencia del público genera estímulos y energía, pero hay competidores a los que les distrae y no se logran concentran lo suficiente en el escenario.

Es el caso de Pepe Grillo, que hoy en día es uno de los mejores ubicados en la tabla de FMS, y me ha contado que esto se debe únicamente a la ausencia de público. Siente que puede desenvolverse más, que no se pone limitaciones y que saca adelante el freestyle que él quiere".

MC Rama, por su parte, dice que “si bien es cierto que la batalla de esta noche será sin público presencial, los freestylers saben que hay miles o millones de personas que están viendo lo que hacen el escenario y esto, claramente, genera una sensación especial”.

Durante la transmisión de la tercera fecha de Combate Freestyle, los periodistas Juan Ortelli y Jesús Diez, estarán a cargo del análisis y los comentarios de las batallas. (Vea Aquí la tercera fecha de Combate Freestyle)

Cada batalla de los participantes será evaluada por los jurados, cuya responsabilidad estará en manos de Basek, Blazzt y Cristofebril. Con la misma rapidez de cada maestro de ceremonia, deberán entregar su veredicto tomando en cuenta el ingenio, agudeza mental y capacidad de respuesta de cada rima y determinar cuál es el competidor que merece continuar como líder.

Al igual que en las instancias anteriores, las batallas se desarrollarán bajo los preceptos del Seven to Punch, que consiste en una serie de enfrentamientos cortos y dinámicos, sin fixture programado. En cada desafío, dos competidores se enfrentan en dos instancias de frases y réplicas, sobre las que el jurado determinará un vencedor. El triunfador de cada duelo seguirá en el juego y ante un nuevo rival deberá buscar otro punto para seguir rimando o ir al grupo de espera en caso de ser derrotado. Quien se mantenga como líder en la mayor cantidad de duelos, se proclamará como el vencedor.

Así fue la fecha 1 de Combate Feestyle

Reviva la fecha dos Combate Freestyle

Freestyle colombiano

El próximo 31 de octubre a las 7:00 p.m. se iniciará la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Según han dicho los jurados de la competencia, Spektra de la Rima, Valles-T y Gaviria, la de este año será la final con más nivel en la historia de la batalla de los dos toros en Colombia.

Entre otras cosas, porque en el Movistar Arena, habrá tres MC’s (Big Killa, elevn y Carpediem) que buscarán el bicampeonato. El campeón de este año representará a Colombia junto a Valles-T en la final internacional de Red Bull de este año.

Para hablar de la evolución del freestyle en Colombia vale la pena hacer referencia al K.O. Federación Freestyle, la primera liga profesional de la disciplina que se realiza en el país y que se alista para su segunda fecha. En junio del 2021 se conocerá el campeón y se sabrán quién asciende y desciende del torneo.

En este camino por la profesionalización del freestyle, países como Argentina, México o Chile, le llevan a Colombia varios pasos por delante. Para MC Rama, para que Colombia empiece a formar parte de las potencias de esta disciplina se necesita visibilidad y el respaldo de la empresa privada.

"Colombia tiene muy buenos músicos, mucho sabor, y flow el que se requiere para el freestyle. Le hace falta visibilidad, pero no falta de talento.

He estado en Cali, Medellín, Bogotá y he visto que no hay poco freestyle. Hay mucho. Hay que desarrollarlo más. Valles-T, Carpediem y otros, han hecho presentaciones impecables, pero siento yo que están solos. Son los nombres que más suenan, pero falta potenciar a los que vienen del barrio y que están ahí trabajando en el circuito.

Chile, por su parte, tiene una cultura rapera de hace más de 30 años. Eso ha hecho que se abra la cultura de la música urbana y eso creo que en Colombia no pasa hace tanto tiempo, como en Argentina, que estuvo muy dormida a nivel musical desde el rock de los 90 no sacaba un boom de artistas, ahora sí está pasando eso con el rap y el freestyle".