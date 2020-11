El pasado fin de semana Bassil Giuseppe Castellano se coronó bicampeón de la Red Bull Batalla de los Gallos Colombia. En diciembre, junto a Camilo Ballesteros (Valles-T), representará al país en la final internacional de la competencia.

La situación es esta: Es la última llamada de tu vida y solo tienes un minuto. ¿A quién llamas? ¿Qué le dices? ¿Por qué se lo dices? Ese fue el concepto con el que se inició la última batalla de la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Colombia el pasado fin de semana. Al final de la noche el MC bogotano Bassil Giuseppe Castellanos (elevn) se coronó campeón de la competencia.

Fue tan emotivo ese minuto que algunos de los raperos que se dieron cita el pasado 31 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá sacaron sus celulares para escribirles a sus seres queridos. Fue tan emotivo ese minuto que Pepe sintió que, sin importar el resultado final, ya había ganado. Días antes del evento elevn había dicho que su meta era una: volver a sentirse un niño en el escenario.

En el juego que propuso la organización en el primer round por el título nacional de freestyle, ese niño que acaba de cumplir 27 años decidió llamar a su papá para decirle que no tenía tiempo para nada y que prefería sentir. Lo llamó para decirle que lo extrañaba, que lo amaba, para decirle que tenía ganas de ser el campeón, para pedirle perdón y para agradecerle.

“Fue la persona que se me ocurrió llamar porque ha sido mi punto débil en la vida. Hemos estado distantes muchos años y sentí que era la oportunidad de hablarle directamente”, dice elevn en entrevista para El Espectador. En algún momento de aquella rima Pepe le agradece a su papá por haberle enseñado de repentismo, esa cualidad necesaria para alguien que aspire a algo en el freestyle.

“Lo aprendí de ti y lo llevo en ADN.

No importa lo que me digan a ellos les conviene

Insultarse, pero mi inteligencia en eso no se detiene”.

Resulta que el papá del campeón de la batalla de los dos toros es vendedor. Lleva muchos años de su vida vendiendo desde ollas hasta finca raíz. En el algún momento, cuando aún elevn estaba en búsqueda de sus motivaciones, tuvo que trabajar con su papá y aprender, desde el repentismo que sugieren las ventas callejeras, a sacar adelante el negocio.

“El man es vendedor y siempre me ha enseñado a estar despierto en el momento y a contestar rápido. En algún momento trabajé con él y me enseñó a repentizar sobre lo que me preguntaba la gente y a responder rápido. Él es así. Y yo también”.

Hijo y padre usan el repentismo de formas diversas. El señor lo usa para vender y Bassil para treparse a las instrumentales, domarlas y argumentar mientras rapea las razones por las que merece colgarse la bandera de Colombia. El próximo 12 de diciembre en la final internacional que se disputará en República Dominicana, Colombia tendrá dos representantes. Además de elevn, el freestyle colombiano estará representado por Camilo Ballesteros (Valles-T) actual subcampeón mundial de esta competencia.

Entrevista con elevn tras quedar campeón de Red Bull Batalla de los Gallos -Colombia 2020

A diferencia del título que logró en 2017, esta vez elevn se sintió más puro. En el escenario se vio a un ser humano que vive por el free y no a un personaje creado para impresionar a las cámaras, a las masas o a su contrincante. Aunque eso también paso. Y pasa.

“Esta vez fui encontrando mucho antes de la batalla esas cosas que para mí son esenciales y me ponen en el estado mental correcto. Una de esas cosas fue mi familia”. Ya hablamos de su papá, en la charla también conversamos, desde luego, de su mamá, allí también salió a flote el nombre de Arcy, su novia, sin embargo, hay un capítulo especial para hablar de su hija.

"Es un motivo muy grande para enfrentar la vida. La sensación que me queda es que tengo una forma de mostrarle para decirle que todo lo que quiera hacer es posible. Me da tranquilidad saber que me estoy esforzando por mis sueños y que se lo puedo mostrarle que todo lo que ella se proponga lo puede realizar a través de lo que le apasiona.

Como papá soy muy bravo y exigente porque quiero que sea fuerte y pueda responder a las situaciones de la vida, pero también soy sensible y me doy la oportunidad de escucharla mucho, conocerla. Siento mucha empatía. Es muy bonito".

Semanas antes de la final nacional colombiana, Bassil Giuseppe Castellano (elevn) nos había dicho que, al margen de los resultados, este año tenía un objetivo marcado: “Volver a ser un niño en la tarima y divertirme. Ser la expresión más pura de Guiseppe”. Lo logró. Y, de paso, se quedó con el título. El segundo que obtiene en esta especialidad tras el que obtuvo en 2017.

En el escenario del Movistar Arena se vio a un elevn contundente, aunque la contundencia no siempre haga referencia a la agresividad de la rima. La contundencia de este MC bogotano se evidencia en la prolijidad que exponen sus métricas, en la técnica que le imprime a sus punchlines y en la calidad de las referencias que emplea, todas llenas de alto contenido. Porque implícita y explícitamente, Pepe Desgracias habla de expresión de género, familia, sociedad y autorreconocimiento.

El juego de elevn empezó muy temprano. Mientras los MC a los que se iba a enfrentar permanecían en el camerino haciendo maromas con sus redes sociales o tirando una que otra rima, él se paseaba por el escenario y husmeaba los detalles de la producción: veía como se afincaban las cámaras, analizaba la disposición de los visuales, les echaba un ojo a las luces y se maravillaba con aquella pantalla circular y sin fin que ya es como una suerte de símbolo en el circuito internacional de freestyle.

Y esa curiosidad se alimenta porque el actual campeón de Red Bull Batalla de los Gallos Colombia está a solo un año de terminar su carrera como productor musical y, además, porque desde que quedó campeón de RB en 2017 adelanta su propio proyecto de freestyle: Código de Barras, una de las ligas más respetadas del circuito en Bogotá.

“Se aproximan las fechas clasificatorias (8 y 9) en un formato de NBA. Después de eso, el 22 de noviembre, es la clausura. Con los mejores freestylers del circuito anual. Ese evento se transmitirá vivo y cerraremos el ciclo de este año que se había detenido con la pandemia”.

El camino al título

Octavos de final

En su primera batalla de la noche, quinta de la final nacional, elevn se enfrentó a Picasso, un MC reconocido en el circuito por la calidad argumentativa de sus rimas. Estilos similares, en cierta manera, pero con marcadas diferencias. A diferencia de elevn, el rapero cartagenero le imprime más calor y sangre caliente a sus rimas y, de hecho, con una rima en la que lo llamó a Pepe “el abominable hombre de los nieves” y “pecho frío”, le quiso minar la confianza. La respuesta de elevn es un poema:

“Si mi pecho es frío tengo el corazón de hielo.

Porque no tengo espacio para querer a estos lelos.

Ahí tienes el primero, vete al banquillo ya perdiste viste como se hace enserio”.

Cuartos de final

Así elevn avanzó a cuartos de final y el jugueteo de la noche, su noche, continúo. En esa instancia de la competencia se enfrentó a Husky, quien venía de dejar en el camino a un combativo Nacho Artyz. Aunque no destacó, el rapero de Manizales mostró un nivel bastante aceptable y logró dominar sus emociones, algo que le había fallado en la final del año anterior.

Para elevn esta fue su mejor batalla de la noche. En la que se sintió más cómodo. En la que el juego se convirtió en su aliado y pudo demostrar para lo que estaba y para lo que está. “Me encantó esa batalla porque saqué mucho repentismo y pude demostrar toda la habilidad que tengo para rimar sobre las cosas que iban pasando en el momento”, dijo elevn.

Semifinal vs. Marithea

En semifinal se vivió una suerte de final adelantada. Marithea, la mujer con más nivel del circuito internacional de freestyle, le plantó cara al rapero bogotano y fue necesaria una réplica para definir al finalista.

Se vio un primer round de mucho estudio en el que ninguno de los dos se sacó ventaja y estuvieron muy medidos al momento de treparse a la base. Esa medición hizo que la batalla careciera de emociones, pero subiera en nivel técnico.

Luego, un segundo round en el que, aunque elevn mostró más flow, Marithea, fiel a su estilo, respondió con mucha contundencia. Allí llegó la réplica unánime de los tres jurados.

En el tercer y definitivo round, se vio a un elevn más versátil que su oponente. Jugó con flow, métrica y contenido. Marithea se metió en ese juego y olvidó su fortaleza, que es la respuesta inmediata, una situación que la llevó a un callejón sin salida en el que Pepe se sintió cómodo y sacó ventaja. Valles-T, Spektra de la Rima y Gaviria, votaron unánimemente por el rapero bogotano.

“La batalla más complicada fue con Marithea porque es muy sólida. No había muchas propuestas de lado y lado, entonces fue una batalla que no sabía por dónde andaba y no sabía dónde iba a terminar tampoco”, comentó el campeón al final del evento.

La batalla final

Para destacar los beats Rat Race. Quizá, entendiendo que la batalla entre Carpediem y elevn iba a tener con alto contenido técnico y tal vez poco flow, el DJ propuso bases muy movidas, como para que los MC’s se salieran de su zona de confort y llevaran su improvisación a otro nivel. Lo logró. Sin embargo, ambos estuvieron muy apegados a su estilo y demostraron las características del freestyle bogotano: técnica, contundencia, referencias y fluidez.

Solo fue hasta el último y tercer rond que elevn sacó ventaja de su oponente. Logró adaptarse mejor a un par de patrones y se mostró más contundente en las referencias a las que obligaba una ronda con objetos.